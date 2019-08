L’aria intorno ai Huawei Mate 30 si fa pesante | allo stato attuale niente Android né app

Chi indossa vestiti sporchi crea una nuvola ‘tossica’ intorno a sé : inquina L’aria in ufficio : indossa vestiti sporchi in ufficio, o negli ambienti chiusi in generale, può essere dannoso per l'aria che respiriamo: gli scienziati ci spiegano come reagiscono le sostanze che produciamo con l'ozono e quali sono i potenziali rischi per la salute. Gli scienziati spiegano infatti che l’ozono che produciamo noi reagisce al contatto con i vestiti sporchi e crea intorno al nostro corpo una ‘nuvola inquinante’ che ricorda quella del personaggio ...