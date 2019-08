Crescono gli sforzi dei fan per salvare The OA | tutte le iniziative dagli scioperi della

Sondaggi - Lega in calo. Crescono M5s e Pd. Governo giallorosso : lo vuole il 62% degli elettori dem e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. Crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

CorSport : Gli oneri accessori pagati ai procuratori Crescono e il tetto del 3% non è un limite : De Laurentiis ha detto no alla richiesta del procuratori di Pépé che chiedevano una commissione di circa 6 milioni, molto più del 3% previsto dai regolamenti. Il presidente del Napoli non ci sta a farsi prendere per la gola dai nuovi padroni del calcio, eppure, come spiega Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport, molto spesso funziona così. Sono loro a guidare. Governano scene, premono, convincono. Hanno argomenti. Bloccano trattative, le ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Germania 2019 : “La velocità è preoccupante - lenti a centrocurva : bisogna lavorare - gli altri Crescono” : Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare del quinto posto nel GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese è riuscito a rimontare dalla tredicesima piazzola sulla griglia di partenza ed è riuscito a chiudere con un piazzamento comunque onorevole ma il risultato non può essere accolto con favore. Il centauro della Ducati è molto deluso e ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Tutto è spinto al limite ...