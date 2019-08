Sfide di Borderlands 3 in Fortnite | guida a Trova l’occhio mancante di Claptrap e

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 27 agosto 2019) La Battaglia Reale dinon smette mai di stupire i suoi appassionati. Con la decima stagione in pieno corso, oggi - 27 agosto 2019 - i ragazzi di Epic Games hanno ben pensato di arricchire l'esperienza del loro shooter online introducendo diverse e golose novità. Quelle legate all'update 10.20, che coinvolgono la Battle Royale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa, ma anche quelle legate ad un evento del tutto a sorpresa al via proprio in data odierna. Si tratta nello specifico dix Caos, vale a dire dell'incontro tra il giocatissimo sparatutto e, saga di Gearbox Software in aria di terzo capitolo. L'evento sarà attivo su tutte le piattaforme fino al prossimo 10 settembre, ed è così descritto sul sito ufficiale del videogame made in USA: La Zona fenditura di Pandora è apparsa sulla mappa, portando con sé l'inconfondibile aspetto del pianeta e un ...

OptiMagazine : Sfide di #Borderlands3 in #Fortnite - guida a Trova l'occhio mancante di Claptrap e riportaglielo - cyberanimax : - Multiplayerit : Fortnite e Borderlands 3: le sfide Benvenuto a Pandora sono ora disponibili, con tante ricompense -