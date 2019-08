Sarri migliora ma per ora per lui niente Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) Da Torino arrivano notizie confortanti per Maurizio. Le condizioni di salute dell’allenatore della Juventus – colpito da una polmonite – sono in sensibilemento. Al momento, però, nonostante i desideri del tecnico toscano, non è previsto alcun cambio di programma: sabato sera,non dovrebbe essere in panchina all’Allianz Stadium. Ovviamente mancano ancora quattro giorni e quindi tutto è ancora possibile.ha già saltato la prima a Parma – vinta dalla Juventus per 1-0 – oltre all’amichevole giocata contro la Triestina.continua a seguire gli allenamenti diretti dal suo vice Martusciello. L'articoloma per ora per luiilsta.

