Perdonanza inclusiva | a Collemaggio storia e informazioni in Braille | in Lis la lettura

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2019) L'Aquila - Ladella Basilica die il testo della Bolla del Perdono scritti in, la traduzione del documento papale in Lis (Lingua italiana dei segni) al momento dellada parte del sindaco al termine del Corteo storico del prossimo 28 agosto, spazi riservati a persone con difficoltà motorie in occasione degli spettacoli serali. Queste le iniziative adottate dal Comune dell’Aquila per garantire la massima fruibilità e accessibilità di spazi, luoghi identitari ed eventi in occasione dellacelestiniana. All’interno della Basilica di Santa Maria di(vicino alla porta centrale) è stato posizionato un pannello con l’immagine in rilievo della chiesa e con il testo della Bolla del Perdono in, l’alfabeto che utilizzano i non vedenti. “Inoltre – ha spiegato Antonio Rotondi, presidente del consiglio ...

dan_dibenedetto : Perdonanza inclusiva, informazioni in Braille e lettura della Bolla anche in Lis - Il Capoluogo - infoitcultura : Perdonanza inclusiva, informazioni in Braille e lettura della Bolla anche in Lis - ComuneLAquila : #perdonanza725 inclusiva: a #Collemaggio storia e informazioni in Braille, in Lis la lettura della Bolla il 28 agos… -