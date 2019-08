MTV VMA 2019 | VINCITORI E DIRETTA Ariana Grande e quei complimenti | replica

Repliche dei Video Music Awards 2019 su MTV - date e orari : come rivedere i VMA sottotitolati in italiano : come ogni anno, anche i Video Music Awards 2019 su MTV sono in onda in replica in Italia poche ore dopo la diretta dagli Stati Uniti, trasmessa in contemporanea nella notte dal 26 e il 27 agosto dal Prudential Center del New Jersey. L'edizione numero 36 dei VMA, la cerimonia di premiazione dei Video di maggior impatto dell'ultimo anno, sarà disponibile nei prossimi giorni su MTV Italia (canale 130 di Sky) e in streaming su NOW Tv, nella ...

Camila Cabello e Shawn Mendes/ Video duetto bollente per Señorita agli MTV VMA : Camila Cabello e Shawn Mendes, Video 'bacio' sulle note di Señorita agli MTV VMA: la performance sul palco di NEw York fa impazzire tutti

Gigi e Bella Hadid brillano insieme sul red carpet degli MTV VMAs 2019 : «Due è meglio di una», si dice, ed è più vero che mai quando si tratta delle sorelle Gigi e Bella Hadid. Le due top model sono state tra le protagoniste più belle del red carpet degli MTV Video Music Awards 2019 (senza nulla togliere alle altre cantanti e modelle che hanno sfilato). A dare quel tocco in più, di certo, è stato il fatto che Gigi e Bella Hadid hanno sfilato e posato in coppia, giocando ancora ...

L’arcobaleno di Taylor Swift agli MTV VMA 2019 - per l’Equality Act e contro Trump : video in You Need to Calm Down e Lover : Dominatrice delle nomination di quest'edizione insieme all'assente Ariana Grande, Taylor Swift agli MTV VMA 2019 è stata la grande protagonista della serata in termini di performance e di vittorie. E non poteva essere altrimenti visto che la popstar del Tennessee è stata annunciata come attrazione d'apertura della cerimonia di premiazione del 26 agosto e che ha appena pubblicato un album di inediti, Lover, capace di scalare le classifiche ...

L’esibizione di Miley Cyrus agli MTV VMA 2019 - insolitamente minimalista nell’inedito Slide Away (video) : Annunciata a sorpresa poche ore prima della diretta, la performance di Miley Cyrus agli MTV VMA 2019 ha rappresentato uno dei momenti più intensi della cerimonia di premiazione del 26 luglio. Pur essendo stata snobbata nelle nomination di questa trentaseiesima edizione (come pure la Regina del Pop Madonna) e avendo dichiarato che non vi avrebbe partecipato, Miley Cyrus ha cambiato idea e si è esibita sul palco del Prudential Center nel New ...

