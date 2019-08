Juve-Napoli | la provocazione di Corbo | “Se Nicchi dimentica gli errori a favore di altri

Dybala Juventus - tra mercato e campo : novità in vista di Juve Napoli : Dybala Juventus – La Juventus parte con il piede giusto sul campo del Parma, ma deve fare i conti con una rosa da sfoltire e soprattutto con l’umore di un Paulo Dybala sempre più deluso dalle nuove gerarchie bianconere dopo l’ultima esclusione. Come confermato da ‘Tuttosport’, la Joya non ha preso bene le scelte dello staff tecnico, che ha […] More

Ex Juve - Tacconi : “In questo campionato vogliono favorire il Napoli - si é visto già dalla prima gara” : L’ex bianconero Stefano Tacconi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera: “L’esordio della Juventus? Sembrava che ci fosse Allegri in panchina, é la stessa squadra escluso Higuain. Ho visto male De Sciglio e Rabiot. Ho visto una Juve che a differenza di Allegri quando ha fatto gol non si è difesa ma ha continuato ad attaccare. Quando segni l’1-0 secondo me devi ammazzare gli avversari, devi trovare il 2-0 che avevamo anche fatto. ...

Juventus - ripresa la preparazione in vista della sfida contro il Napoli : Dopo la domenica di riposo, questo pomeriggio, la Juventus è tornata alla Continassa per allenarsi in vista del match contro il Napoli. I bianconeri hanno così messo nel mirino la sfida di sabato alle 20:45. La partita contro i partenopei segnerà l'esordio casalingo della Juve all'Allianz Stadium. Per questa partita bisognerà capire se Maurizio Sarri farà qualche cambio di formazione. Infatti, ci sono giocatori come Paulo Dybala e Matthijs De ...

Juve – Napoli - di possibili cambi d formazione per Ancelotti - le ultime : Il Napoli affronterà la Juventus di Maurizio Sarri già nella seconda giornata di campionato. Il match contro i bianconeri è fissato a sabato 31 agosto alle ore 20:45. Secondo il Mattino, i possibili cambi di Ancelotti potrebberl essere i seguenti: “In difesa potrebbe esserci Ghoulam dall’inizio al posto di Mario Rui probabile l’inserimento iniziale di Elmas, con Zielinski che invece dovrebbe essere avanzato da trequarti. L’obiettivo sarà ...

Juventus-Napoli - streaming e tv : dove vedere la 2a giornata di Serie A : dove vedere Juventus – Napoli streaming e tv, 1a giornata Serie A Juventus Napoli streaming| Il primo big match della stagione non si fa attendere. Juventus Napoli arriva subito, alla seconda giornata di campionato, di sabato sera 31 agosto alle 20.45. Juventus Napoli in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, canale 251 o 201. Nonostante sia di sabato sera non sono stati ancora definiti gli orari ...

Luciano Moggi ironico sul Var - poi un commento su Sarri e Juve-Napoli : “E’ inutile polemizzare sul Var, perché dietro c’è sempre un uomo che in quel momento potrebbe essere distratto. Prima decideva e in qualche caso sbagliava solo una persona e cioè l’arbitro, ora sono in due a fare errori”.Sono le dichiarazioni dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, in relazione alle polemiche sull’arbitraggio di Fiorentina-Napoli e sul rigore fischiato a Dries ...

TS – Juventus - Ramsey salterà anche il Napoli : Ramsey salterà anche la gara contro il Napoli. La Juventus potrà schierarlo dopo la sosta L’edizione odierna di Tuttosport, riporta che Ramsey sarà a disposizione della Juventus dopo la sosta. La Juve non ha potuto schierarlo all’esordio contro il Parma e non lo avrà a disposizione neanche contro il Napoli. Secondo il quotidiano, il gallese tornerà a disposizione dopo la sosta, quindi, per la gara del 15 settembre contro la ...

Biglietti Juventus-Napoli – Ancora una modifica - il comunicato del Ministero : Biglietti Juventus-Napoli – Il sito ufficiale del Ministero dell’Interno ha diffuso le restrizioni per il match Juventus-Napoli del prossimo 31 agosto. Biglietti Juventus-Napoli – Il Ministero dell’Interno rende noto che i possessori della Fidelity Card della SSC Napoli, contrariamente a quanto precedentemente riportato nelle modalità di acquisto dei tagliandi, potranno accedere al settore ospiti dello Stadium ...

Serie A - Rizzoli : “Massa e Valeri? Valuteremo provvedimenti. Scelti arbitri Juventus-Napoli e Lazio-Roma” : “Se Massa e Valeri verranno fermati? Non ho mai messo né metterò mai alla gogna i miei arbitri, ma è indubbio che un allenatore fa giocare i calciatori che stanno meglio. Prenderemo dei provvedimenti che saranno nella direzione di mettere gli arbitri nella condizione di dirigere nel migliore dei modi: per questo bisognerà valutare la loro condizione psicofisica”. A dichiararlo è il designatore degli arbitri di Serie A Nicola ...

Tuttosport : Il Napoli non vuole cedere Verdi prima della partita contro la Juve : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Torino di Cairo continua a inseguire Verdi. Il club è intenzionato a rafforzare il reparto offensivo e l’attaccante del Napoli si inquadrerebbe bene negli schemi di Mazzarri. La trattativa, però, sulla quale si era già raggiunto un accordo, si è arenata. “Il Napoli non vuole cederlo prima della prossima partita di campionato, sabato con la Juve”. Il quotidiano aggiunge che Verdi ha anche ...

Lazio e Atalanta rispondono a Juve e Napoli : Campionato acceso. Lazio e Atalanta replicano a Juve e Napoli vincendo in trasferta grazie alle doppiette di Immobile e Muriel.

Inter-Lecce - Conte : “Gap con Juve e Napoli c’è - ma non ci poniamo limiti”. Indicazioni su Icardi e sul mercato : Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani debutterà contro il Lecce a San Siro. Il tecnico nerazzurro ha parlato poco fa in conferenza stampa. Si inizia dagli obiettivi. “La rincorsa è iniziata, c’è un gap nei confronti di due squadre che in questo momento è molto importante, però non vogliamo porci limiti e non voglio pormi limiti. Solo il tempo potrà dire per che cosa lotteremo, di sicuro la cosa ...