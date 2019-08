Iran | no a incontro Trump-Rohani | Impensabile a queste condizioni

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Federico Giuliani Il ministro degli Esteri dell', Mohammad Zarif, allontana l'ipotesi di untra: "Prima gli Stati Uniti onorino gli impegni sul nucleare" Untra Donalde il presidente dell'Hassan? Impossibile, almeno per il momento. Lo ha sostenuto il ministro degli Esteriiano, Mohammad Javad Zarif, le cui dichiarazioni sono state riportate dall'agenzia Irna. Zarif ha sottolineato come non ci sarà nessun faccia a faccia tra i due presidenti fino a quando gli Stati Uniti non onoreranno gli impegni assunti per l'accordo sul nucleare stretto tra i due paesi nel 2015. Una posizione netta di Teheran, che non intende accontentare la fame mediatica di, desideroso di un nuovo colpo a effetto in politica estera dopo l'con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Le posizioni dell'Nel corso dell'ultimo G7 di ...

Agenzia_Ansa : #Trump al #G7 riapre ai negoziati con la Cina sul commercio. Schiarita anche sull'Iran, 'presto un incontro con Roh… - Italia_Notizie : Iran,?Rohani risponde a Trump:?«Prima di un incontro tolga tutte le sanzioni» - fisco24_info : Iran,?Rohani risponde a Trump:?«Prima di un incontro tolga tutte le sanzioni»: La strada che porta alla ripresa dei… -