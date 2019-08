Francesco D' Uva | La trattativa col Pd non è morta Un grandissimo passo

Crisi di governo - parla Francesco D'Uva del Movimento 5 stelle : "Tavolo aperto solo col Pd" : "Non abbiamo ulteriori tavoli, non abbiamo altri tavoli in calendario con altre forze politiche". Francesco D'Uva, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, parla con i giornalisti al termine dell'incontro con il Pd e smentisce le voci su una trattativa parallela dei pentastellati con la Lega d