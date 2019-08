Fonte : today

(Di martedì 27 agosto 2019) Secondo i dati Eurostat lainil 20% in più della media Ue: il prezzo negli ultimi 5 anni è cresciuto di...

novasocialnews : Carne, un piatto per “ricchi”: in Italia costa sempre di più #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - Today_it : Carne, un piatto per “ricchi”: in Italia costa sempre di più - menoperpiu : L’aumento della richiesta di carne a livello internazionale è il primo driver della distruzione della foresta pluvi… -