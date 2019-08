Premio Tenco 2019 a Gianna Nannini | con Pino Donaggio e Franco Fabbri

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019). Questa è la notizia arrivata nelle ore scorse, con il nome della rocker senese che si affianca a quello di, che sarà insignito del riconoscimento come operatore culturale. Come di consueto, la cerimonia di premiazione si terrà sul palco del Teatro Ariston nelle giornate del 17, 18 e 19 ottobre nell'ambito della Rassegna della Canzone d'Autore, con la prima tornata che sarà dedicata alla premiazione dei vincitori delle Targheindividuati da una giuria di esperti e giornalisti che hanno votato a tal fine. Ci saranno quindi Vinicio Capossela, che ha ottenuto ilper l'album assoluto Ballata Per Uomini E Bestie, Daniele Silvestri per la canzone singola Argento Vivo, Enzo Gragnaniello per l'album in dialetto Lo Chiamavano Vient’ ’E Terra, Alessio Lega per l'interpretazione di Nella Corte Dell'Arbat, ...

GiannaNannini : Sono tornata! E lo faccio dandovi subito una bella notizia. Il @ClubTenco ha annunciato che il 18 ottobre mi conseg… - OptiMagazine : Premio Tenco 2019 a @GiannaNannini, con Pino Donaggio e Franco Fabbri - StraNotizie : Premio Tenco 2019 alla carriera per Gianna Nannini e Pino Donaggio -