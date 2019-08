Nel sud dell’oceano Pacifico sta galleggiando un sacco di pomice

Terremoto Calabria : lieve scossa 2.5 Nella Costa Calabra sud occidentale : Un Terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto nella Costa Calabra sud occidentale. La localizzazione dell’epicentro interessa il territorio calabrese, nella Costa a ridosso di Vibo Valentia. Il sisma si è verificato alle ore 09:44, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 38.73, 15.68 e ipocentro di 162 km di profondità. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma. L'articolo Terremoto Calabria: lieve scossa 2.5 ...

PREVISIONI METEO ITALIA/ Temporali e grandine Nel weekend da nord a sud : PREVISIONI METEO ITALIA, per il weekend previsti Temporali violenti e rapidi con possibili grandinate, da nord a sud della nostra penisola

Piogge torrenziali e frane in Cina : 9 morti e 35 dispersi Nel sudovest : frane e colate di fango hanno colpito una regione montuosa nel sudovest della Cina: il bilancio al momento è di 9 morti e 35 dispersi. Tra le vittime, riporta “Xinhua”, anche un pompiere di 33 anni travolto dal fango mentre si trovava a bordo di un mezzo di soccorso nella contea di Wenchuan, nella provincia di Sichuan. Un altro pompiere è stato ricoverato in gravi condizioni. Le frane e colate di fango degli ultimi giorni, causate da ...

Duck-hee Lee Nella storia : il 21enne sudcoreano è il primo sordo a vincere un match ATP : Duck-hee Lee riesce nell’impresa: è il primo tennista sordo a conquistare un match ATP Non era mai successo prima d’oggi, che un tennista sordo vincesse un match ATP. Duck-hee Lee ha fatto la storia. Il tennista sudcoreano, sordo dalla nascita, ha trionfato oggi nel torneo ATP di Winston-Salem, battendo in due set lo svizzero Laaksonen. primo successo nel circuito per il 21enne di Jecheon entrato nella storia del tennis: ...

Epidemia di Ebola in Congo : confermati i primi 2 casi Nel sud Kivu : Nella Repubblica democratica del Congo 2 persone sono risultate positive al virus dell’Ebola nella provincia del Sud Kivu: una delle due è deceduta, ha confermato il governatorato della provincia, la 3ª colpita dall’Epidemia che ha colpito il Paese da un anno. Una delle “vittime, che aveva 26 anni, è deceduta e uno dei suoi figli, risultato positivo, è ancora vivo e preso in consegna” da equipe mediche, si spiega in un ...

Francia - mega incendio devasta 900 ettari di bosco in 24 ore Nel sud del Paese [VIDEO] : Un devastante incendio ha distrutto oltre 900 ettari di bosco in appena 24 ore nel sud della Francia, a una quindicina di chilometri da Carcassonne. Cominciato ieri alle 16, il rogo è stato circoscritto oggi pomeriggio dai vigili del fuoco, secondo quanto riporta le Figaro’ citando la Prefettura dell’Aude. Si tratta, secondo il quotidiano, di uno dei più grandi incendi dell’estate. Sono comunque rimasti a presidiare la zona 450 ...

Piogge monsoniche in India : alluvioni Nel sud - almeno 209 morti : Piogge monsoniche e alluvioni in India: particolarmente colpite varie zone dello Stato meridionale del Kerala, mentre il bilancio delle vittime è arrivato ad almeno 209 morti. Le autorità hanno avvisato gli abitanti del Kerala che Piogge forti o estremamente forti cadranno nelle prossime 24-48 ore in alcune regioni. In 4 Stati (Kerala, Karnataka, Maharashtra e Gujarat), le Piogge monsoniche hanno già costretto più di 1,2 milioni di persone ad ...

Giappone : in arrivo il supertifone Krosa Nel sud del Paese : Il Giappone si prepara all’arrivo del supertifone Krosa, il 10° di quest’anno: il landfall è atteso nelle prossime ore nella parte sudoccidentale del Paese, accompagnato da piogge torrenziali con rischio di frane e alluvioni. L’agenzia meteorologica Giapponese prevede fino a 300 mm di precipitazioni nell’area interessata. Il ministro incaricato della protezione civile ha ordinato a tutte le agenzie governative di lavorare ...

Centro/Sud devastato dagli incendi : diverse le richieste di intervento aereo Nella giornata di oggi : Continua senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 17 le richieste di ...

Meteo Italia - centro/sud Nella morsa del caldo africano : +40°C in Umbria - ma incombe il maltempo al Nord : L’Italia è attanagliata nella morsa del caldo africano: l’ennesima ondata di calore è caratterizzata da temperature elevatissime e afa. Oggi le città più calde sono state quelle umbre, con gli oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana. In base alle rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell’estate. A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 ...

Scossa di terremoto intensa a sud di Creta - Nel Mar Mediterraneo : Una Scossa di terremoto piuttosto intensa si è verificata stamane alle ore 9.02 italiane a Sud dell'Isola di Creta. Secondo le rilevazioni dell´EMSC il sisma è stato di magnitudo 5.0 sulla...

The Rugby Championship 2019 : Argentina asfaltata - vittoria Nel torneo per il Sudafrica! : A dieci anni di distanza il Sudafrica torna a trionfare nel The Rugby Championship. Era il lontano 2009, da lì in poi tutti successi oceanici, tra Australia e Nuova Zelanda. In questa stagione che porterà ai Mondiali giapponesi invece è cambiato lo scenario. Occasione troppo ghiotta per farsela scappare per i sudafricani che oggi sfidavano l’Argentina nell’ultimo incontro: gli Springbooks hanno chiuso la pratica con un nettissimo ...

Micro sbarchi di migranti Nella Sardegna del sud (Chia e Porto Pino) : Le ottime condizioni meteomarine hanno favorito una serie di sbarchi di nordafricani, fra i quali una donna e un minore, provenienti dall'Algeria sulle coste sudoccidentali della Sardegna. Ne è arrivata una sessantina fra ieri e oggi, tutti su piccole imbarcazioni, in alcuni casi soccorsi in mare dalla guardia di finanza. E quelli che non sono stati intercettati prima o subito dopo lo sbarco dalle forze dell'ordine hanno scelto di ...

Meteo oggi : Italia Nella morsa del caldo africano - punte di 38-40 gradi al centro-sud : nella giornata odierna l'alta pressione africana si rinforzerà ulteriormente e andrà ad interessare con maggiore vigore anche le regioni settentrionali, dove è atteso un aumento generale delle...