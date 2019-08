M5s-Pd | l' inciucio passerà da voto sulla piattaforma Rousseau Crosetto li umilia

Luigi Di Maio e Casaleggio - vertice M5s a casa Dettori senza Grillo. Voci sui 10 senatori : salta l'inciucio? : vertice M5s nella casa romana di Pietro Dettori, braccio destro di Davide casaleggio, per recapitare al presidente Sergio Mattarella alle 19 con una linea definita. Presenti il capo politico del Movimento Luigi Di Maio, il presidente della Camera Roberto Fico, la vice presidente del Senato Paola Tav

Tommaso Nannicini - l'inciucio con il M5s visto dal Pd : "L'economia? Da ridere - faremo capocciate". Spudorato : "Ci sarà da ridere, faremo a testate". Scherza, Tommaso Nannicini, ma all'Economia il governo di Pd e M5s potrebbe far piangere gli italiani, altro che ridere. Intervistato dal Messaggero, l'ex sottosegretario del governo di Matteo Renzi dato come papabile ministro o vice in via XX Settembre ammette

Di Battista - Buffagni e il sondaggio riservato sull'inciucio : "Se ci alleiamo con il Pd il M5s va al 5%" : I nomi dei "filoleghisti" del Movimento 5 Stelle sono noti: Alessandro Di Battista, un po' a sorpresa (visto che incarnava l'anima sinistra del partito e molto si è speso contro Matteo Salvini), Gianluigi Paragone (nessuna sorpresa, qui, perché viene dal mondo leghista) e Stefano Buffagni, sottoseg

Nicola Zingaretti al Quirinale : "Per noi non è facile". Brusca frenata sull'inciucio tra Pd e M5s : L'accordo tra Pd e M5s oggi appare un po' più lontano. Nicola Zingaretti, salito al Quirinale insieme alla delegazione dem per esporre la posizione del partito al presidente Sergio Mattarella, ha sottolineato come formare un governo con il Movimento 5 Stelle "per noi non è una scelta facile perché l

Crisi - Salvini si sfoga : 'Mi viene da pensare a un inciucio Pd-M5s sin dal voto di Ursula' : Nella giornata di martedì 20 giugno, Giuseppe Conte ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E, in una lunga arringa dalle parole al vetriolo spese a Palazzo Madama e destinate al leader della Lega, Conte ha definitivamente chiuso l'alleanza di Governo intercorrente tra Lega e M5S e durata per 14 mesi, parlando più da candidato premier entrante che da premier uscente. Il ...

Governo - il Pd apre al M5s ma dice no a un Conte bis | Salvini : inciucio | Pressing di Mattarella - iniziate le consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Zingaretti apre alla trattativa con i Cinque Stelle proponendo un programma di cinque punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato. I pentastellati si sono riservati di parlare solo dopo l'incontro con il capo dello Stato

Migranti - Salvini attacca Trenta : “Prove di inciucio Pd-M5s riaprendo porti”. La ministra : “Inqualificabile tentativo di screditare Difesa” : Matteo Salvini accusa Elisabetta Trenta di aver dato il via alle “prime prove tecniche di inciucio Pd-5 Stelle sulla pelle degli Italiani, riaprendo i porti e chiudendo un occhio sulle Ong”. La ministra replica definendo “inqualificabile” il “tentativo di screditare non solo me ma l’intera Difesa“. La sua risposta è affidata a un duro post che conclude: “Impara a rispettare il ruolo delle istituzioni e a ...

Matteo Salvini fa saltare in aria la trattativa tra Pd e M5s : "Ma come - fino a ieri...". Prova dell'inciucio? : "Ma come? fino a ieri...". Matteo Salvini esce da Montecitorio, dove ha incontrato i deputati della Lega, e fa saltare in aria la trattativa tra Movimento 5 Stelle e Pd. "Leggevo i punti proposti da Zingaretti ai 5 stelle, sparisce il taglio dei parlamentari... Subito uno sberlone". Il riferimento è

Salvini - il terribile sospetto : "Mi viene da pensare che il M5s meditasse l'inciucio con il Pd da tempo" : Matteo Salvini non ha gradito le parole del presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. Il grillino in Senato lo ha accostato alla 'ndrangheta per essersi votato alla Madonna. Un'accusa gravissima che si aggiunge al discorso-invettiva del premier Giuseppe Conte, il quale si è

Crisi - Salvini : “Sospetto inciucio Pd e M5s da quando hanno votato insieme Ursula” : “Mi viene come il dubbio che qualcuno stesse lavorando a un inciucio con il Pd da mesi, è m’è venuto da quando hanno votato Ursula”. Lo ha detto Matteo Salvini durante una diretta facebook dal Viminale, dove ha ricevuto la notizia del sequestro della nave Open Arms da parte della procura di Agrigento. Nel corso della diretta il segretario della Lega ha anche replicato alle accuse lanciate dal senatore M5s Nicola ...

Crisi - Meloni : “Conte vuole solo difendere M5s. FdI non c’è per nessun inciucio” : “Giuseppe Conte utilizza parole auliche per nascondere l’obiettivo reale: difendere le poltrone del Movimento 5 Stelle. Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per un osceno governo Cinquestelle-Pd che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità, prevista dall’articolo 1 della Costituzione. Andremo dal presidente Mattarella a ribadire che Fratelli d’Italia non c’è ...

Romano Prodi e Walter Veltroni dietro l'inciucio Pd-M5s. Retroscena : obiettivo Quirinale : "Topo Gigio" Walter Veltroni e "Valium" Romano Prodi, come li chiamò delicatamente Beppe Grillo, sono all'opera per il governicchio giallorosso, quell'inciucio tra Pd e M5s. I due ex leader della sinistra lo stanno facendo però in silenzio o addirittura sotto mentite spoglie. Spesso attraverso le pa

Sergio Mattarella - il retroscena sull'inciucio Pd-M5s : "Stavolta non lo accetterà" - Di Maio umiliato : Al Quirinale è l'ora del pessimismo. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, i consiglieri di Sergio Mattarella fanno sapere che "sarà molto difficile risolvere questa crisi evitando le elezioni d'autunno". E questo nonostante Pd e M5s, i partiti interessati dall'inciucio, stanno trattando a

Sergio Mattarella e il governo dell'inciucio Pd-M5s. L'ipotesi raggelante : Enrico Letta premier : Per riuscire a formare un governo Pd-M5S non basteranno gli accordi "alla tedesca" o i voti in aula. Bisognerà convincere anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e non sarà semplice. L' uomo del Colle sembra intenzionato a dire la sua e nelle ultime ore avrebbe fatto filtrare il nome