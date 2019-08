Inter-Lecce 4-0 | le pagelle | Lukaku conquista il Meazza | bene Brozovic e Sensi

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) La prima giornata di campionato si è conclusa con il posticipo andato in scena allo stadioe che ha visto di fronte, conclusosi sul risultato di 4-0. Successo netto per i padroni di casa, che portano a casa i tre punti grazie alle reti messe a segno dae Candreva. Settimana prossima si scende nuovamente in campo, con i nerazzurri che saranno di scena alla Sardegna Arena contro il Cagliari, mentre i pugliesi ospiteranno al Via del Mare il Verona. Entrambe le gare si giocheranno domenica alle ore 20:45. La partita Il tecnico dell', Antonio Conte, conferma le indiscrezioni della vigilia, lanciando il tandem d'attacco formato dae Lautaro Martinez, mentre Icardi non va neanche in panchina, come era facilmente prevedibile. In mezzo al campo confermata l'esclusione di Barella, che parte dalla panchina, con Vecino al suo posto al fianco ...

