Governo | tra M5S e Pd scontro su Conte Zingaretti | «Discontinuità sui nomi» Gelo M5S

PD e M5S trattano per un nuovo Governo : Un grosso ostacolo è il nome del prossimo presidente del Consiglio: si era parlato di Fico, che non è sembrato interessato, e ora si è tornati a parlare di Conte

Crisi di Governo - a che punto è la trattativa fra Pd e Movimento 5 Stelle : Accantonato il taglio dei parlamentari, su cui appare possibile trovare un accordo, restano due i punti su cui Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio non trovano un accordo: il nome del prossimo Presidente del Consiglio e il ruolo dei ministri uscenti del governo Conte. E la Lega resta sullo sfondo con la carta Di Maio per Palazzo Chigi.Continua a leggere

Landini tifa per il Governo M5S-Pd e promuove Conte : ‘Ha dimostrato coraggio’ : Il nodo del nome del nuovo Premier del possibile governo giallorosso continua a dividere M5S e Pd, impegnati in queste ore in una trattativa serrata per cercare di dare vita ad un nuovo esecutivo. Il leader pentastellato Luigi Di Maio ha messo sul tavolo quello di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio uscente del governo gialloverde a cui la Lega di Matteo Salvini ha deciso di staccare la spina. I Dem, da parte loro, hanno inizialmente ...

Regeni - Conte incontra Al Sisi al G7 : “Cambia il Governo - non la nostra voglia di verità”. Il presidente egiziano : “Gli sforzi continuano” : Cambia il governo ma “non verrà meno la determinazione” dell’Italia di far emergere la verità sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore triestino ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. A margine del G7 in corso a Biarritz, il premier uscente Giuseppe Conte ha incontrato il presidente Abdel Fattah al Sisi, al quale ha ribadito la continuità degli sforzi italiani oltre gli imminenti cambiamenti ...

Crisi di Governo e trattativa M5s-Pd - gli analisti finanziari scommettono sul voto anticipato : Gli analisti di mercato scommettono sul voto anticipato. Per Goldman Sachs il governo giallo-rosso non è «lo scenario base»: «più probabile» il ricorso alle urne. Oxford Economics è più ottimista sul governo Pd-M5S ma, dice, durerebbe meno di un anno. Rabobank sottolinea che M5S nasce come «specific

Governo - Landini apre a Conte : ‘Ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale. E riaperto i tavoli con le parti sociali’ : “Non è compito del sindacato discutere di nomi“, ma Giuseppe Conte “in Parlamento ha dimostrato coraggio politico e profilo istituzionale importante” quando “ha messo il Paese nella condizione di sapere con trasparenza le ragioni della crisi e i problemi da affrontare”. E ha avuto il merito di “riaprire i tavoli con le parti sociali“. Mentre tra Pd e M5s continuano le trattative sul nome del ...

Governo - Salvini non si arrende : messaggi con Di Maio. Contatti a tutti i livelli tra Lega e M5S : Governo in crisi. «No, non è chiusa». Matteo Salvini non si lascia scoraggiare neanche dalle parole tombali di Giuseppe Conte sull'alleanza M5s- Lega. Finché a dire che...

**Governo : Cuperlo - ‘disarmato da Conte - politica non è trasformismo’** : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Io sono piuttosto disarmato quando sento Conte dire un’esperienza che non rinnego ma che considero chiusa. Se non era d’accordo sulla politica di questi ultimi 14 mesi e i valori che l’hanno sostenuta, allora aveva il dovere di dirlo oppure non possiamo immaginare che la politica sia semplicemente un cambio di casacca. Il trasformismo non ha mai prodotto il bene della politica e ...

Governo : Berlusconi - ‘se voto noi con ‘Altra Italia’ responsabile - Fi essenziale’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “I tanti segnali di disaffezione alla politica espressi ad ogni tornata elettorale non vengono compresi né raccolti. In questo scenario grave e preoccupante è ancora più evidente che solo Forza Italia rappresenta, e lo fa con orgoglio e determinazione, le idee e le tradizioni politiche liberali, democratiche, garantiste e cristiane della Civiltà Occidentale, alternative alla sinistra e ben distinte ...

Luca Ricolfi : "Pd e M5s faranno il Governo più a sinistra di sempre. E aspettiamoci molte più tasse" : aspettiamoci "molte più tasse" e il "governo più a sinistra dalla fine della seconda guerra mondiale". Luca Ricolfi prevede una "manovra catastrofica" per il bilancio del Paese se si farà un esecutivo M5s-Pd, una manovra che peserà dai 40 ai 50 miliardi di euro. In una intervista a ItaliaOggi il soc

Trattativa M5s - Pd - Governo giallorosso appeso a un filo : "Basta furbizie" : Venerdì sera un colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo...

Crisi Governo - incontro tra Di Maio e Zingaretti - durato un'ora : Governo, si e' svolto ieri sera un primo incontro tra il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il capo politico del Movimento 5 Stelle, Di Maio

Governo : Miccichè - 'Salvini traditore - è il primo a non volere il voto' (3) : (AdnKronos) - "Come posso riconoscerlo come leader della coalizione - dice ancora Miccichè - Una coalizione che cerca di distruggere giorno dopo giorno? Che esce da Mattarella e dice che sarebbe disposto a tornare con il M5S? Come è possibile una cosa del genere? C'è un tale livello di impazzimento.

Governo : Miccichè - 'Salvini traditore - è il primo a non volere il voto' (2) : (AdnKronos) - "Come succede ai traditori ora Matteo Salvini si trova di nuovo in mezzo a una strada e sta disperatamente cercando di recuperare il rapporto con l'altro pezzo di società che gli è molto lontana, cioè con i Cinque stelle. Ancora non parla di centrodestra". E aggiunge: "Quando al Quirin