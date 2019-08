Fabio Quartararo MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | “Sono stato un po’ troppo aggressivo e ho

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) Si è concluso nel peggiore dei modi il weekend di Silverstone per, uno dei favoriti della vigilia per la vittoria delPremio di, dodicesimo round del Mondiale. Il francese della Yamaha Petronas è infatti caduto in uscita dalla prima curva della gara innescando tra l’altro successivamente la brutta caduta di Andrea Dovizioso. Il miglior rookie della stagione ha gettato alle ortiche una ghiotta chance non solo per agguantare il podio, ma addirittura per giocarsi la prima vittoria della carriera nella classe regina.ha spiegato la dinamica dell’incidente di curva 1 ai microfoni di Sky Sport al termine della corsa: “È stata una prima curva abbastanza difficile, Rins ha fatto una bella partenza ma poi ha perso grip in curva 1, io sonoun po’e ho fatto un high-side che ha fatto cadere ...

LucaLai86 : RT @sophia_wrc: Video Fabio Quartararo colliding with Andrea Dovizioso at Turn 1! #BritishGP #MotoGP - drugo1897 : RT @sophia_wrc: Video Fabio Quartararo colliding with Andrea Dovizioso at Turn 1! #BritishGP #MotoGP -