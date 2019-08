Da ottobre a Milano i monopattini elettrici Ma servono regole dice l' esperta

Fonte : agi

(Di domenica 25 agosto 2019) Inavrà come le altre grandi città europee i suoiin condivisione, ma l'auspicio è che il loro utilizzo venga regolamentato in modo da garantire la sicurezza di chi li usa e dei pedoni, soprattutto. Il Comune ha fissato per il mese di settembre il bando per le società che vorranno proporre il servizio, che dovrebbe essere operativo già da. Come ha spiegato all'Agi l'di mobilità urbana Patrizia Malgieri, responsabile di pianificazione della società Trt-Trasporti e territorio, “in una città come, dove c'è un problema di traffico e di spazi limitati per pedoni e piste ciclabili, perché anche questi strumenti diventino una parte importante di mobilità, occorre che leli rendano compatibili con gli spostamenti di tutti. Tutta la mobilità dovrebbe essere più lenta e più sicura, esta andando in questa direzione ...

misiagentiles : RT @urbimobility: #milano ??e i #monopattini. Per settembre sarà pubblicato il bando. Per ottobre le flotte potranno ritornare operative nel… - CarmelinaCarmi : RT @urbimobility: #milano ??e i #monopattini. Per settembre sarà pubblicato il bando. Per ottobre le flotte potranno ritornare operative nel… - FrancescoB1112 : RT @unimib: #CareerDay 2019. Il 17 ottobre fai conoscere la tua #azienda e incontra i #giovanitalenti di Milano-Bicocca. Oltre 3000 gli stu… -