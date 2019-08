Avete mai visto Giacomo e Gabriele? Sono i due bellissimi figli che Ezio

Londra - così - non l’Avete mai vista : Il fotografo Jason Hawke, esperto di fotografie aeree, ha recentemente dedicato una serie alla capitale del Regno Unito: negli scatti, tutti catturati al tramonto, di notte o all’alba, Londra appare assopita: le strade sembrano vuote, abbandonate, poco prima che si scateni il caos della quotidianità metropolitana o appena terminata la sua tumultuosa routine. Scattate fuori dalla porta di un elicottero AS355, le immagini sono catturate da ...

Sergio Ramos come non lo Avete mai visto : tutti i lati più intimi e segreti dello spagnolo ne “El Corazón” : El Corazón de Sergio Ramos. Questo il titolo della docu-fiction che offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni del calciatore del Real Madrid, con filmati mai visti prima, grazie ad Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito il difensore proprio in uno dei momenti più critici della sua carriera. Il calcio è grande protagonista di questo show, ma l’attenzione è anche posta sui momenti che il calciatore trascorre con ...

Sergio Ramos come non lo Avete mai visto : El Corazón mostra il calciatore e l’uomo : El Corazón de Sergio Ramos. Questo il titolo della docu-fiction che offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni del calciatore del Real Madrid, con filmati mai visti prima, grazie ad Amazon Prime Video. Le telecamere hanno seguito il difensore proprio in uno dei momenti più critici della sua carriera. Il calcio è grande protagonista di questo show, ma l’attenzione è anche posta sui momenti che il calciatore trascorre con ...

Crisi di Governo - Di Maio alla Lega : “Avete deciso di staccare la spina - ma ora non tenete in ostaggio i rider e gli operai dell’Ilva” : “Adesso però non prendetevela con i giovani rider, non fate pagare il prezzo delle vostre scelte agli operai dell’Ilva di Taranto o ai giovani concorsisti dell’Inps. Non tenete in ostaggio queste persone”. Luigi Di Maio si rivolge direttamente al Carroccio e chiede che, nonostante un Governo al capolinea, venga almeno approvato il suo ultimo decreto legge. Una norma cruciale sul fronte occupazionale, perché riguarda vertenze che ...

Ilary Blasi - l’Avete mai vista in versione “casalinga”? Eccola struccata e trasandata al supermercato : Ilary Blasi, che donna! La moglie di Francesco Totti è una delle star più amate della televisione italiana. È bella, è sexy ed è anche ironica e simpatica, ecco perché il pubblico la ama. Ma l’avete mai vista in versione “casalinga disperata”? Beh, è assai diversa da come siamo abituati a vederla in televisione… Ed è una di noi (più o meno, via). Negli ultimi giorni si è parlato di lei per via di quel gesto “insolito”. Ilary Blasi ha infatti ...

Elisa Isoardi come non l’Avete mai vista : sopra super sexy - ma sotto… Il dettaglio non sfugge : Anche Elisa Isoardi è attivissima su Instagram. come molte altre vip, la nuova regina de La Prova del cuoco aggiorna quasi quotidianamente i suoi fan con foto e video di ogni genere. Negli ultimi giorni si è mostrata al mare, a casa mentre si rilassa o coccola il suo barboncino e nel backstage durante le prove ma è pure incappata in una gaffe. Ha postato una foto che non avrebbe mai dovuto pubblicare e quando se ne è resa conto è corsa subito ai ...

Avete mai temuto di perdere la vostra sigaretta? Non temete - è arrivata la sigaretta smart di Juul : Juul C1 è una nuova sigaretta elettronica con Bluetooth, la possibilità di essere tracciata e l'abilità di riconoscere l'utilizzatore. L'articolo Avete mai temuto di perdere la vostra sigaretta? Non temete, è arrivata la sigaretta smart di Juul proviene da TuttoAndroid.

“Belli come la mamma!”. Avete mai visto i figli di Julia Roberts? La foto è dolcissima : Una bellezza veramente senza tempo, un fascino unico che resiste al tempo e agli anni, una professionista bravissima. Stiamo parlando di Julia Roberts, attrice americana protagonista di pellicole rimaste nella storia del cinema: da Ocean’s Twelve a Il matrimonio del mio migliore amico, da Notting Hill, passando per Pretty Woman, Forte come la verità, Il rapporto Pelican. Una carriera incredibile che le ha portato tantissimi riconoscimenti. E ...

Pierluigi Diaco sbotta in diretta con Umberto Smaila : “Avete bevuto?” : Momenti di tensione ed imbarazzo in diretta nell’ultima puntata di Io e te, su Rai 1. Il padrone di casa, Pierluigi Diaco, ha invitato come ospite Umberto Smaila ma, durante l’intervista, qualcosa è andato storto e il conduttore ha perso la pazienza. Era il momento del percorso fotografico per raccontare l’ospite e, commentando uno degli scatti, ha detto: “Ecco la foto di te da bambino con tuo papà”. Ma Smaila ha ...

Pierluigi Diaco sbotta in diretta contro Umberto Smaila : “Avete bevuto?” : Momenti di tensione ed imbarazzo in diretta nell’ultima puntata di Io e te, su Rai 1. Il padrone di casa, Pierluigi Diaco, ha invitato come ospite Umberto Smaila ma, durante l’intervista, qualcosa è andato storto e il conduttore ha perso la pazienza. Era il momento del percorso fotografico per raccontare l’ospite e, commentando uno degli scatti, ha detto: “Ecco la foto di te da bambino con tuo papà”. Ma Smaila ha ...

Pierluigi Diaco s’infuria durante l’intervista a Umberto Smaila a Io e Te : «Avete bevuto?» : Pierluigi Diaco, imbarazzo in diretta a Io e te. Oggi, il conduttore del programma pomeridiano di Rai1 ha intervistato Umberto Smaila. durante l’intervista qualcosa è andato storto e Diaco si sarebbe infuriato. Ma andiamo con ordine. Il giornalista stava iniziando il percorso fotografico per raccontare l’ospite in studio. E commentando gli scatti dice: «Ecco la foto di te da bambino con tuo papà». Ma Smaila replica: «Quelli siamo io ...

Matteo Salvini al telefono con Di Maio : "Avete fatto male i calcoli". Ricatto grillino - ricostruzione bomba : "Avete fatto male i calcoli". La telefonata "della tregua" tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio di giovedì notte, quando la crisi sembrava imminente, non ha smussato certi angoli decisamente pericolosi contro cui potrebbe andare a sbattere la maggiorana. Anzi, è servita al leader della Lega per chiari

Chiara Ferragni : “Sono diventata la mia eroina” - in foto come non l’Avete mai vista : Sailor Ferry strega Tokyo, è Chiara Ferragni la nuova guerriera La vacanza di Chiara Ferragni e Fedez in Giappone procede a gonfie vele, e chi segue entrambi su Instagram lo sa bene: i due hanno condiviso con i loro follower foto e video in cui i sorrisi sono fanno da protagonisti assoluti e in cui […] L'articolo Chiara Ferragni: “Sono diventata la mia eroina”, in foto come non l’avete mai vista proviene da Gossip e Tv.

Elisabetta Canalis come non l'Avete mai vista : posa sensuale e sedere gigantesco. La foto su Instagram : Per mettere a tacere tutte le malelingue, gli haters che dicono che le sue foto sono ritoccate, questa volta Elisabetta Canalis lo scatto lo ha modificato davvero. Eccola quindi in una immagine pubblicata sul suo profilo Instagram dalle Bahamas dove è in vacanza con la figlia Skyler Eva e alcuni ami