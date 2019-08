Serie A | si torna in campo con la Juve alla prova del nove | le quote di BetFlag

Torna lo spettacolo della Serie A - calcio d’inizio su DAZN con Roma-Genoa e Inter-Lecce : il programma del week-end : Nel week-end che sta per cominciare Tornano la Serie A e la Serie B, grandi protagoniste dell’offerta di DAZN L’attesa è finita: la Serie A TIM e la Serie BKT – grandi protagoniste dell’offerta di DAZN – riTornano in streaming live e on demand a partire da questo weekend (Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis). La prima giornata di Serie A TIM su DAZN si aprirà domenica 25 agosto alle ore 20:45 con un doppio ...

Reggina-Denis - ci siamo : “torna in Italia per giocare in Serie C” [FOTO] : Ci siamo quasi, la Reggina sta per piazzare un colpo clamoroso, la ciliegina sulla torta da parte del presidente Luca Gallo che ha costruito una squadra in grado di conquistare la promozione diretta in Serie B. Probabilmente l’ultimo innesto di una campagna acquisti faraonica per il torneo di Serie C, calciatori di categoria superiore più altri che conoscono bene la Serie C, una squadra che rappresenta il giusto mix e che si candida ...

Serie A 2019-20 : Siamo ritornati ad essere il Campionato più bello d’Europa? : Si ricomincia… Sabato 24 agosto ricomincia il Campionato di Serie A 2019-20 che quest’anno si preannuncia spettacolare come non si vedeva da decenni. Questo forse proprio grazie alla spinta della vecchia Signora, che portando in Italia uno dei calciatori piu’ forti del mondo e della storia del calcio, ha fatto si che il nostro Campionato […] L'articolo Serie A 2019-20: Siamo ritornati ad essere il Campionato più bello d’Europa? ...

Torna la Serie A - caccia alla Juve aspettando il mercato : Riecco la serie A. Sulla linea di partenza pesa ancora l'incognita del mercato aperto, e ballano nomi del calibro di Icardi, Dybala, James, Mandzukic, Sanchez, ma la pole virtuale resta tutta a una Juve stellare con problema di esuberi, lanciata col nuovo 'profeta' Sarri verso l'ennesimo scudetto e la rivincita Champions. Alle sue spalle il solido ed esperto Napoli di Ancelotti, che cerca il salto definitivo verso la gloria. Piu' staccata ...

German Denis torna in Italia – Per l’argentino si aprono le porte della Serie C : L’ex attaccante del Napoli German Denis sta per ricominciare nel calcio professionistico Italiano dopo l’esperienza in Perù German Denis torna in Italia stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport. “In Serie C sta per arrivare un attaccante di categoria superiore: la Reggina è vicinissima alla chiusura del colpo German Denis. Il Tanque ha accettato la corte degli amaranto, ed è pronto a tornare nel Belpaese dove ...

Maxi Lopez torna in Italia - ma non giocherà in Serie A : l’argentino pronto per una nuova esperienza in B : L’attaccante argentino ha trovato l’accordo con il Crotone e, nella giornata di domani, potrebbe arrivare già la fumata bianca Si profila una nuova esperienza in Italia per Maxi Lopez, ma non in Serie A come è lecito attendersi visto il suo curriculum. L’argentino infatti ha deciso di accettare l’offerta del Crotone in Serie B, lasciando il Vasco da Gama per ritornare a giocare in un Paese che l’ha visto ...

Balotelli torna in Serie A - ha firmato con il Brescia. Possibile debutto in campionato contro la Juventus : Mario Balotelli è il nuovo attaccante del Brescia. Il centravanti italiano, messe definitivamente da parte le avances dei brasiliani del Flamengo, ha firmato con la squadra della città dove è cresciuto insieme alla famiglia adottiva, firmando un contratto pluriennale: con l’eventuale salvezza delle “rondinelle” arriverebbe il rinnovo automatico. Per la giornata di lunedì 19 agosto, il calciatore verrà presentato ufficialmente ...

Juventus - Marchisio potrebbe tornare a giocare in Serie A con il Brescia : La Juventus si prepara all'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nell'ultima amichevole estiva contro la Triestina, si è notato come i bianconeri siano migliorati dal punto di vista difensivo mentre sono emerse alcune difficoltà dal punto di vista del gioco ed in fase realizzativa. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'idea di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: ...

Ewan McGregor torna Jedi : presto una Serie tv su Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregor Ewan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregorDoveva essere un pettegolezzo, senza grande fondamento. Invece, Ewan McGregor avrebbe acconsentito ad interpretare Obi-Wan Kenobi in una serie Disney dedicata allo Jedi di Star Wars. A confermare quanto scritto, in prima battuta, dal sito Cinelinx, sono stati Variety, Deadline, l’Hollywood Reporter, certi, tutti, che ...

Libero : In Serie A tornano i difensori killer - una tradizione antica : In Serie A arrivano i difensori killer, scrive Libero. Uomini “duri, rocciosi, grossi e grintosi” che mettono paura agli attaccanti avversari. Un attaccante che giochi contro l’Inter, ad esempio, se pure saltasse Brozovic, si troerebbe davanti Barella e poi Godin, “un colosso di 1 metro e 86 con la faccia da cattivo e i tacchetti affilati”. Fine della corsa. E con l’Atalanta non andrebbe meglio. Il club ...

Torna Doctor Who 9 su Rai4 - in onda dal 10 agosto la Serie con Peter Capaldi e Jenna-Louise Coleman : Pronti a Tornare a bordo del TARDIS? Doctor Who 9 su Rai4 vi aspetta da oggi, 10 agosto, e si rinnova ogni sabato nel primo pomeriggio, con un doppio episodio. La nona stagione della serie di fantascienza è anche la seconda che vede Peter Capaldi nei panni del Dottore, insieme alla sua companion Clara Oswald, interpretata da Jenna-Louise Coleman nella sua terza e ultima apparizione. Michelle Gomez riprende invece i panni di Missy/il ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : il Cagliari torna su Pellegrini - è sfida per Skrtel e Mitroglou : Calciomercato – Meno di un mese alla chiusura del mercato e le squadre iniziano a fare sul serio. C’è chi si è mosso in anticipo e ha già buona parte della rosa allestita e chi invece deve ancora mettere a segno gli ultimi colpi. Una delle squadre più attive è sicuramente il Genoa. Il Grifone si è assicurato anche Pajac, ex Empoli, in prestito con diritto di riscatto. Altro esterno sinistro che potrebbe cambiare maglia è Luca ...

Amantino Mancini torna in Italia - il brasiliano comincerà la carriera da allenatore in… Serie D : L’ex giocatore di Roma e Inter guiderà il Foggia in Serie D, cominciando così su una panchina gloriosa la sua carriera da allenatore Amantino Mancini è pronto a cominciare la sua nuova carriera da allenatore, l’ex giocatore brasiliano infatti guiderà nella prossima stagione il Foggia, che ripartirà dalla Serie D dopo il fallimento dello scorso anno. Secondo GianlucadiMarzio.com, l’accordo tra le parti è stato raggiunto ...