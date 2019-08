Miley Cirus | “Ho fumato marjiuana | leccato una torta a forma di pene | sono maleducata ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) “Homarijuana, faccio twerking, hounadi, ma nonuna bugiarda”. La confessione a cuore aperto diCyrus arriva via Twitter. Undici tweet, uno fila all’altro, come una confessione a singhiozzo, per spiegare che non ha tradito il marito Liam Hemsworth. I due, infatti, dopo dieci anni di relazione e otto mesi di matrimonio, silasciati un paio di settimana fa con Hemsworth stanco dei tanti tradimenti della moglie durati anni. Tutti i giornali e i siti web di gossip segnalano le insofferenze dell’attore di Hunger Games. Dolori del cuore e dell’anima che l’avrebbero portato ad una definitiva e rapida rottura (“lui voleva una relazione ‘tradizionale’”, hanno spiegato le persone vicine alla star di Hollywood). Dal canto suo la Cyrus è intervenuta definitivamente su Twitter provando a salvare in corner quello che pare oramai ...

