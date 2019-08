Inter | Sensi | “Conte ha una mentalità vincente | mi trovo bene con lui”

Mancini : Juventus favorita - a ruota Napoli e Inter di Barella e Sensi : Mancini:"La Juventus in campionato e' favorita, subito dietro vedo il Napoli e l'Inter. Sensi e Barella sono due top player.

Un talento al giorno – Inter - Sebastiano Esposito si racconta : il sogno della prima squadra e l’assist a Sensi : E’ stato un grande protagonista di questo precampionato in casa Inter anche complice le difficoltà sul calciomercato del club nerazzurro, stiamo parla del giovane Sebastiano Esposito, attaccante che si è messo in mostra nel successo ai rigori contro il Tottenham. Il talento si è raccontato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: «È chiaro, sono abbastanza contento della partita. La prestazione è stata positiva, poi ...

L’uomo del giorno – Stefano Sensi - Inter grande opportunità : è l’anno della consacrazione? : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” è oggi dedicata al neo centrocampista dell’Inter Stefano Sensi, che compie 24 anni. Dopo aver fatto intravedere ottime cose al Sassuolo, il calciatore è atteso adesso dal definitivo salto di qualità in una big del calcio italiano come l’Inter. E’ un po’ un tuttofare del centrocampo, potendo spaziare dal mediano davanti alla difesa alla mezzala o ...

Tottenham-Inter 4-5 d.c.r - le pagelle nerazzurre : Esposito sublime - Sensi una conferma : Ultimo impegno in International Champions Cup per l'Inter, che ha affrontato quest'oggi a Londra il Tottenham, nel match conclusosi sull'1-1 ai tempi regolamentari grazie alle reti di Lucas e Sensi. Ai calci di rigore l'Inter si impone 4-3 grazie ad un grande Handanovic, che para i penalty di Eriksen e Skipp. Solita emergenza in attacco, con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che continua a mettere pressione al club per risolvere questa ...

DIRETTA/ Tottenham Inter - risultato 1-1 - streaming video SI : pareggio di Sensi! : DIRETTA Tottenham Inter streaming video Sportitalia e risultato live del match amichevole valevole per l'International Champions Cup

Gol Sensi - il centrocampista prende per mano l’Inter contro il Tottenham ma che giocata di Esposito [VIDEO] : GOL Sensi – Si sta giocando un match interessante valido per l’International Champions Cup, in campo Tottenham e Inter, partita che nel primo ha dato già interessanti indicazioni. All’intervallo le squadre sono ferme sul risultato di 1-1, inglesi in vantaggio grazie alle rete di Lucas Moura su assist di Lamela, al 36′ ci pensa Sensi a ristabilire la parità dopo una grande giocata di Esposito. Il centrocampista ex ...

Inter - non solo Barella e Sensi : Conte avrebbe chiesto Vidal per il centrocampo : L'Inter sta lavorando sul mercato per cercare di acContentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. La priorità va all'attacco visto che attualmente a sua disposizione c'è il solo Lautaro Martinez con Matteo Politano infortunato e Mauro Icardi fuori dal progetto. Ma non solo visto che l'ex allenatore del Chelsea vorrebbe completare il centrocampo con un colpo di spessore, un profilo di livello Internazionale che alzi il tasso tecnico ...

Probabili formazioni Inter Psg/ Diretta tv : Sensi in cabina di regia? - amichevole - : Probabili formazioni Inter Psg: Diretta tv e orario della sfida amichevole. Ecco le mosse di Conte e Tuchel in vista del big match, atteso domani.

Inter - Stefano Sensi un piccolo Antonio Conte : la sorpresa che fa godere i nerazzurri : In attesa dei grandi nomi e dei grossi acquisti, è un piccoletto che si prende la scena dell' Inter. Piccoletto di statura (1 metro e 68 centimetri), ma gigante quando va incontro alla palla, si smarca, si gira e fa partire l' azione evitando in scioltezza gambe avversarie e tackle minacciosi, propr

L'oroscopo di venerdì 26 luglio : giornata Interessante per Gemelli - Cancro sensibile : Durante la giornata di venerdì, i nativi Ariete riusciranno a ritrovare un po' di serenità, mentre Leone si sentirà giù di morale. Per Gemelli potrebbe essere una giornata molto interessante dal punto di vista amoroso, al contrario, Scorpione avrà qualche difficoltà con il partner. Infine, Capricorno potrebbe sentirsi scoraggiato in ambito lavorativo, mentre Pesci dedicherà la sua giornata alla ricerca dell'amore. Andiamo a vedere nel dettaglio ...

Juventus-Inter 5-4 d.c.r. - le pagelle nerazzurre : Sensi illumina - bene Skriniar e De Vrij : Si è appena concluso il derby d'Italia tra Juventus ed Inter sul risultato di 1-1 dopo i 90 minuti regolamentare, con il match che poi è stato deciso ai calci di rigore dagli errori di Ranocchia, Longo e Borja Valero per i nerazzurri e di Rabiot e Bernardeschi per i torinesi: 4-3 poi il risultato della lotteria a favore dei bianconeri. La gara era valida per la seconda giornata di International Champions Cup, disputata a Nanchino, quartier ...

ICC - Inter-Manchester United : Sensi e Brozovic a caccia di conferme - Lukaku non gioca : Inter-Manchester United di domani, sabato 20 luglio, alle 13,30 (diretta tv su Sportitalia in chiaro) avrà la cornice delle grandi occasioni. Il National Stadium di Singapore si annuncia infatti tutto esaurito. Conte ha continuato anche in questi giorni a spremere il gruppo, niente soste nemmeno nel giorno dell’atterraggio in Asia. Corrono i nerazzurri, fanno fondo perché durante la stagione non potranno avere cali di forma, almeno così vuole il ...

Inter - le parole di Sensi e De Vrij al termine dell’amichevole con il Lugano : L’Inter ha sconfitto nella prima amichevole stagionale il Lugano per 2-1. Buono dunque l’esordio per il tecnico Antonio Conte. A fine gara le parole dei protagonisti. “Abbiamo fatto una buona prestazione – dice a Inter Tv il nuovo arrivato Sensi, tra l’altro autore di un gol – non era facile dopo una settimana di duro lavoro. Siamo soddisfatti soprattutto perché abbiamo provato a portare in campo i ...

Lugano-Inter 1-2 - le amichevoli : Sensi illumina - Perisic ara la fascia : Esordio ufficiale per l'Inter di Antonio Conte, che quest'oggi ha disputato la prima amichevole contro il Lugano. Vittoria senza grossi patemi per i nerazzurri, che si impongono 2-1 grazie alle reti messe a segno da Stefano Sensi al 25' e da Marcelo Brozovic al 45' e di Kryeziu per i padroni di casa. Risultato che era l'ultima cosa da guardare, visto che in molti erano curiosi di vedere l'atteggiamento della squadra nerazzurra che, nonostante ...