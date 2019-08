Grillo ' eleva' Giuseppe Conte | Disgrazia scambiarlo con figurine

Fonte : agi

(Di venerdì 23 agosto 2019) "Sembra che nessuno voglia perdonare ala sua levatura ed il fatto che ci abbia restituito una parte della dignità persa di fronte al mondo intero". Lo scrive Beppesul suo blog a proposito del premier. "Ha reso possibili delle riforme che questo paese aspettava dai tempi dell'Antica Roma. Ci ha ricordato il senso e l'importanza delle parole (quando hanno importanza e senso) e allora? Se dimostreremo la capacità di perdonare le sue virtù sarà un passo in avanti per il paese, qualsiasi cosa che preveda di scambiare lui, come facesse parte di un mazzo didel circo mediatico-politico, sarebbe una. Ora ha pure un valore aggiunto l'esperienza di avere governato questo strano paese benvenuto tra gliti", aggiunge. "Poi...il finto rottamatore, un guascone che compare su tutte le reti in una svendita di ferrivecchi ripetendo 'venghino siori ...

