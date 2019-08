Faccia a Faccia Zingaretti-Di Maio : Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Primo incontro tra il segretario Pd Nicola Zingaretti e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. Sul tavolo, durato circa un’ora, il nodo del presidente del Consiglio. Di Maio ha proposto un Conte bis, ma il leader dem ha ribadito la necessità di un governo di svolta, non per una questione personale, ma per rimarcare una necessaria discontinuità. Fonti del Pd riferiscono che il confronto continuerà nelle ...

Faccia a Faccia Zingaretti-Di Maio : Roma, 23 ago. (Adnkronos) – Primo incontro tra il segretario Pd Nicola Zingaretti e il capo politico del M5S Luigi Di Maio. Sul tavolo, durato circa un’ora, il nodo del presidente del Consiglio. Di Maio ha proposto un Conte bis, ma il leader dem ha ribadito la necessità di un governo di svolta, non per una questione personale, ma per rimarcare una necessaria discontinuità. Fonti del Pd riferiscono che il confronto continuerà ...

Crisi governo - Di Maio e Zingaretti Faccia a Faccia : ipotesi di un Conte-bis : Due ore di incontro tra i capigruppo di 5 Stelle e dem. D’Uva e Patuanelli (M5S): «Clima costruttivo». Marcucci (Pd): «No ostacoli sui temi ma M5s sia chiaro, stop ad ambiguità». Presto incontro Di Maio-Zingaretti. E Grillo rilancia Conte: «È un elevato»

In corso il Faccia a Faccia tra Di Maio e Zingaretti : È in corso l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Bocche cucite, per ora, sul luogo del faccia a faccia.

Governo - Faccia a Faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...

Crisi governo - Di Maio e Zingaretti Faccia a Faccia : Due ore di incontro tra i capigruppo di 5 Stelle e dem. D’Uva e Patuanelli (M5S): «Clima costruttivo». Marcucci (Pd): «No ostacoli sui temi ma M5s sia chiaro, stop ad ambiguità». Presto incontro Di Maio-Zingaretti. E Grillo rilancia Conte: «È un elevato»

Napoli - dottoressa picchiata : pugni in Faccia ma non ho paura : Adelina Laprovitera ha una frattura alle ossa nasali, la frattura della parete anteriore della mascella sinistra e due denti che dondolano

Intelligenza Artificiale smaschera l’assassino grazie al riconoscimento Facciale - elementare Watson! : Parliamo spesso dell’utilità delle Intelligenze Artificiali e delle tecnologie per il riconoscimento biometrico a scopo di sicurezza. In Cina c’è stata la dimostrazione del grande potenziale di queste soluzioni tecnologiche: la Polizia ha potuto individuare e arrestare un assassino proprio grazie al riconoscimento facciale, a quello vocale e, soprattutto, all’Intelligenza Artificiale avanzata che era dietro a entrambi. I fatti ...

Libero : La parabola trash di Icardi. È un calciatore - Faccia il calciatore. Basta capricci : Su Libero, Tommaso Lorenzin parla di Icardi e dei suoi capricci, che “hanno rotto”, scrive. Sono passati sei mesi dallo “scoppio della demenziale crisi con l’Inter” e non è cambiato niente. “Mauro Icardi è ancora lì, immobile come una cariatide a sostenere il peso della propria posizione”. La sua posizione è che intende restare all’Inter, club che lo ha ufficialmente fatto fuori. Gli sono state proposte ...

PROMESSA DEL CALCIO SPACCA Faccia A RAGAZZA PER STRADA/ Pugni a raffica - finisce male : Andrew Akingbaje, PROMESSA del CALCIO di 24 anni, SPACCA la FACCIA a una RAGAZZA per STRADA: per lei viso martoriato ma per lui addio ai sogni di gloria...

Dottoressa aggredita in pronto soccorso : trauma Facciale e naso rotto : Grave aggressione a una Dottoressa a Napoli. E’ avvenuta stanotte al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, dove il medico stava svolgendo una consulenza chirurgica, quando è stata aggredita e percossa, riportando un trauma facciale e la rottura del naso, con una prognosi di 30 giorni. Ne dà notizia, in una nota, il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. “La Asl – ha annunciato – è e ...

Ciao Darwin - Paolo Bonolis torna a parlare del concorrente rimasto paralizzato : “Niente di quello che Facciamo può contrastare le sciocchezze scritte” : Paolo Bonolis ha appena rinnovato il suo sodalizio con Mediaset e si è raccontato a Repubblica in una lunga intervista: “È cambiato tutto – ha detto riferendosi alla televisione di oggi – Ho fatto tutta la tv pionieristica e piena di avventure, decenni fantastici. Ora la tv è coloniale, si è insediata e difende l’esistente. Ovvio che ne sono un protagonista, ovvio che mi sento anche reduce. Però curiosamente sono sempre lo ...

Giulio Tremonti e il golpe finanziario - verità 8 anni dopo. La lettera - euro ricatto : "Vi Facciamo fallire" : A 8 anni di distanza, Giulio Tremonti torna sulla "lettera della Bce" inviata il 5 agosto 2011 al governo italiano snodo cruciale del "golpe finanziario" che portò in autunno alla caduta di Silvio Berlusconi. Con una lettera a Italia Oggi, l'ex ministro dell'Economia puntualizza la questione delle c

Vittorio Feltri sul lavoro e i migranti : "Dai - andiamo avanti così - Facciamoci del male da soli" : Lasciamo agli aruspici che abbondano nei giornali, grandi e piccoli, l' arduo compito di indovinare come si concluderà la crisi di governo in atto. Ci limitiamo ad osservare che il pasticcio era evitabile, sarebbe bastato poco per non cadere nel baratro, nel quale è sempre stato facile precipitare e