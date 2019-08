Agrigento | armato di coltello rapina un giovane | arrestato

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Palermo, 23 ago. (AdnKronos) –di, minaccia un19 enne in pieno centro storico ad, facendosi consegnare uno smartphone. Fulmineo intervento dei militari dell’Arma, che in pochi minuti hanno catturato iltore. Stava facendo una passeggiata lungo i vicoli del centro storico die mai avrebbe potuto pensare di ritrovarsi davanti, all’improvviso, in via Gallo ed in pieno pomeriggio, un uomo a volto scoperto che ha minacciato di accoltellarlo, qualora non gli avesse dato quanto in suo possesso. Intimorito dalla situazione, il 19 enne ha consegnato altore tutto quanto aveva addosso, ovvero uno smartphone. A quel punto, il malvivente si è subito dileguato a piedi per le vie del centro. Ilperò non si è per nulla perso d’animo ed ha telefonato immediatamente ai Carabinieri, dando l’allarme e ...

