Treviso | in 12 colpiti da gastroenterite dopo aver mangiano sushi | sotto accuse le alghe

Fonte : fanpage

(Di giovedì 22 agosto 2019)due gruppi di persone: il primo aveva consumato la cena a casa, il secondo in un ristorante della zona. Come fonte dell'infezione identificato il norovirus. L’indagine epidemiologica ha stabilito come elemento comune il consumo di insalata dicollegando questi due episodi con un focolaio di infezione da norovirus registrato in Spagna.

SinItaTreviso : RT @Gazzettino: Gastrointerite. In 12 colpiti da Norovirus dopo aver mangiato sushi nel trevigiano - ABosurgi : RT @Gazzettino: Gastrointerite. In 12 colpiti da Norovirus dopo aver mangiato sushi nel trevigiano - Gazzettino : Gastrointerite. In 12 colpiti da Norovirus dopo aver mangiato sushi nel trevigiano -