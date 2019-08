Paola Taverna | I 5 punti Pd? Vaghi M5s dia la parola agli iscritti su

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) “Troveremo una soluzione”., storica esponente del Movimento 5 stelle e vicepresidente del Senato guarda ai prossimi step della crisi di governo e non esclude né l’opzione del voto né quella di un governo con il Pd. Come ha spiegato in un’intervista al Fatto Quotidiano, il discorso fatto da Zingaretti ieri in direzione non l’ha colpita particolarmente. Le condizioni da lui poste, spiega, non sono particolarmente precise. Per la vicepresidente del Senato, comunque, è necessario che il Movimento consulti glisulla piattaforma Rousseau, per sentire il loro parere. Sui cinqueprogrammatici proposti dal Pd dice:Sono molto, potevano inserire anche la pace nel mondo.. Non mi dicono nulla in particolare.Cosa fare, dunque, ora? Attendere la fine delle consultazioni e poi dare laalla base:Spero che ...

