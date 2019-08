Il raduno annuale degli spazzacamini in Val Vigezzo

Fonte : agi

(Di giovedì 22 agosto 2019) "Fame, fumo e freddo": le tre "effe" che hanno segnato per quasi un secolo la dura vita. Erano quasi tutti bambini e ragazzi, abbastanza minuti da potersi calare lungo le cappe, quelli che a decine lungo tutto l'Ottocento e fino alla metà del secolo scorso partivano dalla Valle, suggestiva vallata nel Piemonte settentrionale, al confine con la Svizzera, alla ricerca di fortuna e di lavoro, non solo nelle pianure del Nord Italia, ma anche e soprattutto all'estero. Oggi la tradizione continua e anche quest'anno si tiene ilInternazionale dello Spazzacamino, come sempre a Santa Maria Maggiore e che vede arrivare - dal 30 agosto al 2 settembre - più di 1000che tornano da tutto il mondo nella patria d'origine. Si ricorda un'epopea anche drammatica, certamente lontanissima dall'immagine un po' poetica dello spazzacamino Bert ...

VicoloStretto66 : @terminologia ???????? Quindi, il 'wind day' potrebbe essere un 'raduno annuale di persone con meteorismo'! Giornata m… - OcchioCritico1 : @RadioSavana Annuale raduno a Pontida per la ridicolaggine dell’ampolla e la presa per il cubo del tav. -