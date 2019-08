Francesco Di Mauro | dalla fama negli anni ’80 all’oblio Ve lo ricordate? Com’è diventato

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissimo, ha raggiunto la notorietà massima con l’interpretazione di Umberto Colombo nel film ”Sapore di mare”, dove ha recitato accanto a Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica e Virna Lisi. Stiamo parlando diDi, milanese, nato il 17 maggio 1951. L’attore è “esploso”Ottanta e sulla cresta dell’onda anche nel decennio successivo. Sono in molti a chiedersi che fine abbia fattodetto Maurino, Uberto Colombo in Sapore di Mare 2. Noto per i suoi ruoli comici, forse non tutti sanno che Diha iniziato a recitare fin da bambino e che ha 16Giorgio Strehler lo ha fatto entrare all’Accademia del Piccolo Teatro. Dopo il successo, l’attore è sparito perdalle scene in seguito a un trapianto di fegato al quale si è dovuto sottoporre a causa di una cirrosi epatica. ...

Mauro_di_Roma : RT @danybolognese: @ArturoP66023286 Un complotto? L’unica idea sana degli ultimi anni. @Pontifex_it sbrigateve a mandare in un monastero is… - HuffPostItalia : Mauro Di Francesco: 'Non lavoro perché non voglio. Aspetto Sorrentino, ma se non mi piace la sua idea dico no' - polycartspa : RT @FrasoleAssisi: #PercorsiAssisi, la prima Scuola di Economia interuniversitaria promossa dal @sacroconvento. In attesa di #Assisi2020, u… -