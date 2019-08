Su A58-TEEM mobilità dolce come il miele : la Concessionaria fonda la Città delle Api : Su A58-TEEM la mobilità si conferma dolce come il miele non solo in virtù della realizzazione di piste ciclabili innovative integrate al Tracciato (33 chilometri da Melegnano ad Agrate interconnessi con A1, A35 e A4) ma anche grazie all’installazione di arnie corazzate tra SudMilano e NordLodigiano. Tangenziale Esterna SpA ha fondato, infatti, nelle campagne di Paullo e Comazzo lambite dall’Autostrada taglia-file una Città delle Api ...