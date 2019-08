Malata di cancro sceglie di morire per far nascere sua figlia

Una ventinovenne Malata di cancro muore - rinunciando alle cure - per far nascere la figlia : Una donna nigeriana di 29 anni, malata di tumore al seno, ha scelto di morire, rinunciando alle cure che avrebbero potuto salvarla, per far nascere la figlia. Questa storia che parla del coraggio enorme di una madre è avvenuta a Treviso e a riportarla è Il Mattino di Padova. Glory Obibo è morta domenica mattina, stretta nell’abbraccio di suo marito Samuele Nascimben e della piccola partorita meno di tre mesi fa. ...

La Newton-John - star di 'Grease' - è Malata di cancro per la terza volta : Olivia Newton-John, l'indimenticata star di Grease e famosa cantante, durante un'intervista esclusiva a 60 Minutes Australia ha parlato del cancro al seno che la affligge, affermando che adesso ha scelto di guardare a ogni nuovo giorno come fosse un "dono". Olivia Newton-John ha rivelato di aver scelto di non concentrarsi su quanto tempo le resta da vivere e di aver smesso di lottare contro il tumore, arrivato ormai al quarto stadio, il più ...

Grease - Olivia Newton-John Malata di cancro : «Non so quanto mi resta da vivere» : Olivia Newton-John è tornata a parlare in tv del cancro che ha cambiato la sua vita. Ammalatasi nel 1992, il male si è ripresentato nel 2013 e poi di nuovo due anni fa. Le possibilità di sopravvivenza a questo stadio della malattia sono davvero poche ma l’attrice non vuole sapere quanto le resta da vivere. “Non so quanto ancora vivrò. Non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo, ogni giorno è un regalo” ha ...

Una donna Malata di cancro ha usufruito per la prima volta della dibattuta legge sul suicidio assistito nello stato di Victoria - in Australia : Una donna Australiana malata terminale di cancro è stata la prima persona a usufruire di una legge che permette il suicidio assistito nello stato di Victoria, in Australia. In Australia il suicidio assistito è formalmente illegale a livello federale, ma

Finge di essere Malata terminale di cancro ma lo fa solo per ottenere soldi : Ha finto di essere malata terminale di cancro e ha chiesto soldi a una organizzazione benefica per organizzare il suo matrimonio. Carla Louise Evans, di Trecenydd, nel Galles, Regno Unito si è inventata tutto. La 29enne, madre di due bambini, sosteneva infatti di avere un tumore alla vescica. Per dimostrarlo, ha falsificato la firma di un urologo e così facendo, ha ottenuto dall’associazione Wish For A Wedding le 15 mila sterline ...

Clamoroso errore : chemio e doppia mastectomia per un cancro al seno - ma non era Malata : Il caso di una mamma di due bambini, vittima di un errore in ospedale. "Sentirmi dire che tutto questo non era necessario è...

Inghilterra : donna curata per errore per un cancro - non era Malata : La malasanità non è un’esclusiva italiana: ogni paese del mondo, anche quello più evoluto e con la migliore assistenza sanitaria, offre spunti drammatici e a volte incredibili come questo episodio avvenuto in Inghilterra, uno dei paesi considerati più evoluti per quanto garantisce negli ospedali, precisamente a Stoke-on-Trent: una donna di 28 anni è stata sottoposta a chemio, mastectomia e più interventi chirurgici senza avere mai avuto il ...

CLAUDIA LAI - MOGLIE DI NAINGGOLAN HA IL CANCRO/ È Malata - i messaggi di Inter e Roma : La MOGLIE di Radja NAINGGOLAN, CLAUDIA Lai, è malata di CANCRO: l'annunzio choc su Instagram, 'a breve inizio la chemioterapia'. Dramma tumore in casa Inter

