Gruppo di minorenni aggredisce a calci e pugni un commerciante

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Andrea Pegoraro I 4 giovani si sono scagliati in modo violento contro l'esercente, che poco prima li aveva rimproverati. È successo in provincia di Alessandria Per un semplice rimprovero ha dovuto subire un pestaggio da undi. Vittima di questo assalto undi 41 anni di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. I quattro ragazzi, 3 italiani e uno di origine albanese sono stati segnalati dalla Questura del capoluogo piemontese. Si tratta in particolare di due gemelli di 16 anni, così come l’albanese, e uno di 17 anni. Come riportato dal quotidiano La Stampa, il fatto risale a inizio agosto. Stando alle prime ricostruzioni, ilavrebbe ripreso verbalmente i ragazzi che si stavano comportando in modo maleducato davanti a un locale. Ilnon l’ha presa bene e si è diretto contro l’esercente, prendendolo alle spalle e iniziando ...

