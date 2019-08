Canoa velocità | Mondiali 2019 | diventano tre gli azzurri in finale nella paracanoa

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Aididi Szeged, in Ungheria, si sono disputate le semifinali delle quattro specialità paralimpiche della parache avevano già corso e batterie, e l’Italia era presente in tre di queste, dato che stamane nel KL1 200 maschile Esteban Farias aveva centrato il pass diretto per laA. Altri duesi qualificano per l’ultimo atto, con la possibilità di giocarsi le medaglie e la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. PARASPECIALITA’ PARALIMPICHE Nel KL2 200 maschile Federico Mancarella domina la terza semie si qualifica allaA con il miglior crono assoluto in 41″66 davanti all’australiano Curtis McGrath (42″05) ed al neozelandese Scott Martlew (42″90). Nel VL2 200 femminile Veronica Biglia vince in scioltezza la semicon il crono di 1’07″47 e passa all’atto ...

