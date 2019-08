Fonte : optimaitalia

(Di martedì 20 agosto 2019) Scontato il rilascio di un aggiornamento comeQ suiS10 nei prossimi mesi. Se coi suoi predecessori qualche dubbio è lecito, considerando quanto avverrà con alcuni brand competitor, di sicuro con il top di gamma 2019 il discorso è differente. La grande incertezza riguarda piuttosto i tempi necessari per il colosso coreano affinché si possa fare questo step. Dopo aver analizzato le prospettive per ilS9, dunque, vediamo come stanno le cose in questo frangente. Quali sono le notizie al momento in nostro possesso?20 agosto una fonte come TheSoul ha provato a condividere con gli utenti una sorta di recap, tra certezze e indiscrezioni riguardanti i tre modelli di questa famiglia. Ad esempio, sappiamo che tutti i prodotti appartenenti alla famiglia deiS10 risultino idonei per il tanto atteso aggiornamentoQ di ...

GioPao9 : Tutto apparecchiato per Android Q sui #SamsungGalaxyS10: tempistica probabile ad oggi - OptiMagazine : Tutto apparecchiato per Android Q sui Samsung Galaxy S10: tempistica probabile ad oggi - battitomilan7 : @Eros84463894 @AdamSic58 @ElBuffi82 Tutto apparecchiato se parte Isco correa e navas -