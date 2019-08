Salerno | sequestrati 7mila vasetti di miele con etichette false

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Ignazio Riccio Dai controlli dei carabinieri è emerso che il prodotto alimentare era stato confezionato in violazione della normativa di settore Il blitz è stato effettuato dai carabinieri del reparto tutela agroalimentare di, che hanno sequestrato oltrediin una ditta di distribuzione di Battipaglia, nella provincia salernitana. L’operazione dei militari ha permesso di ritirare dal mercato circa 36 quintali di prodotto, dal valore commerciale stimato attorno ai cinquantamila euro. Dai controlli dei carabinieri è emerso che ilera stato confezionato in violazione della normativa di settore, in quanto suierano state applicateche erano prive delle indicazioni obbligatorie, riportandone invece di errate, traendo così in inganno i consumatori. Oltre al maxi sequestro del prodotto sono scattate le sanzioni per la ditta di ...

