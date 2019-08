La triste fine dell’attrice Condannata e rinchiusa in manicomio | “Era uno splendore”

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2019) Grande preoccupazione per le condizioni di Heather Locklear. L’attrice 56enne, conosciuta soprattutto per aver recitato in serie televisive come “Dinasty” e “Melrose Place”, dovrà passare 30 giorni in un centro di salute mentale. A deciderlo un giudice, con la Locklear a processo per aver aggredito alcuni poliziotti e un paramedico, tra febbraio e giugno del 2018. Nel caso in cui dovesse rifiutarsi, Heather finirà in carcere per 120 giorni. La vicenda risale a giugno del 2018 e si è conclusa solo oggi con ladel processo ai danni. Secondo quanto riporta il sempre ben informato sito TMZ, l’attrice dovrà entrare nella struttura che si occuperà della sua riabilitazione entro il 6 settembre. Come detto, qualora non si presentasse, per lei si apriranno le porte del carcere. La Locklear è stata arrestata lo scorso febbraio 2018 e di nuovo a giugno. In entrambe le occasioni ...

