Katie Holmes e Jamie Foxx | è finita dopo sei anni d’amore

Katie Holmes e Jamie Foxx si sarebbero lasciati dopo sei anni di relazione : Il breakup sarebbe scattato prima dell'estate The post Katie Holmes e Jamie Foxx si sarebbero lasciati dopo sei anni di relazione appeared first on News Mtv Italia.

Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati : Un fulmine a ciel sereno. Dopo sei anni d'amore, quasi del tutto vissuti lontano dai riflettori e smentendo costantemente qualsivoglia rapporto, Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati. A darne notizia Page Six.Giorni fa il divo premio Oscar è stato pizzicato con la giocane Sela Vave, a Los Angeles, ma non si è trattato di un tradimento. La Holmes, infatti, è stata categorica: "Quello che fa Jamie è affar suo, non stiamo insieme da mesi". ...

Jamie Foxx e Katie Holmes si sono lasciati : lui ha un’altra? : Il debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxCalano i titoli di coda sulla storia d’amore tra Jamie Foxx e Katie Holmes. Secondo il ...

Jamie Foxx e Katie Holmes - si sono lasciati : lui ha un’altra? : Il debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxCalano i titoli di coda sulla storia d’amore tra Jamie Foxx e Katie Holmes. Secondo il ...

Katie Holmes - sorrisi a New York (contro le malelingue) : Katie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkKatie Holmes, sorrisi a New YorkUn sorriso per scacciare i fantasmi. Katie Holmes passeggia serena per le vie di New York, nonostante il gossip americano la dipinga in crisi sentimentale con ...