Il premier Conte si è dimesso

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

"Conte? Un pericoloso ipocrita" : dopo Salvini - Saviano attacca anche il premier : “Un pericoloso ipocrita, così dovrebbe essere definito Conte, che viene osannato oggi quasi fosse un padre della patria”. Roberto Saviano commenta così il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato. dopo aver più volte accusato Matteo Salvini, questa volta si rivolge al premier prossimo alle dimissioni: “Presidente, il #MinistrodellaMalaVita Salvini sedeva al suo fianco e Lei non ha ...

Lega ritira sfiducia al premier Conte : 19.50 La Lega ha ritirato la risoluzione per la sfiducia a Conte per due ragioni: la prima è che non avrebbe senso dopo aver ascoltato il premier annunciare le dimissioni. La seconda, perché avendo aperto uno spiraglio a lavorare assieme per completare le riforme, sarebbe stato incoerente presentarla, prima di aspettare la replica del presidente del Consiglio. Lo fanno sapere fonti della Lega.

Crisi di governo - diretta. Conte : «Andrò a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali». Il vice premier : «Rifarei tutto» : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Il giorno di Conte. Segui la diretta dell'intervento del premier al Senato : È il giorno di Giuseppe Conte. Dopo giorni di attacchi, botta e risposta, accelerazioni e frenate, il presidente del Consiglio interviene al Senato per cercare di fermare il balletto attorno alla crisi di governo. In molti si aspettano che il premier, dopo aver parlato in aula, rassegni le dimission

Crisi di governo - Conte atteso alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Di Maio loda il premier : «Sei una perla rara» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

Crisi di Governo - oggi alle 15 Conte in Senato. Dimissioni del premier? Gli scenari possibili : Crisi di Governo, oggi è il giorno della verità: il premier Giuseppe Conte è atteso alle 15 al Senato. Ieri, nel giorno dell'assemblea M5S alla Camera e delle...