Governo | Conte | ‘ora vado dal presidente della Repubblica’

Crisi di Governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Governo : Conte - ‘Salvini manca coraggio - me lo assumo io’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Mi dicono che è stata ritirata la mozione” di sfiducia. Lo ha detto Giuseppe Conte in aula al Senato. “Dobbiamo essere d’accordo su un punto: che non possiamo, se amiamo le istituzioni, affidarci a espedienti, tatticismi, giravolte verbali che io faccio fatica a comprendere”. “Prendo atto che al leader della Lega, Matteo Salvini, manca nel coraggio di assumersi la ...

Migranti : Conte - ‘non rinnego nulla - da Governo politiche di maggiore rigore’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Tra le varie questioni sollevate c’è stata anche quella dell’immigrazione. Io non sto qui a giustificarmi nè a rinnegare quanto abbiamo fatto”. Lo ha detto Giuseppe Conte nella replica al Senato. “C’e’ stata una politica di maggiore rigore sul presupposto che una indiscriminata accoglienza equivale ad una non accoglienza”.L'articolo Migranti: Conte, ...

"Ora Governo M5S-Pd-LeU. Di Maio se ne vada in Europa" Le pagelle di Crosetto : Renzi 10+ - Salvini 4 - Conte 5 e... : Che cosa accadrà dopo la fine del governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte? Intervista di Affaritaliani.it a Guido Crosetto, co-fondatore di Fratelli d'Italia che nel 2018 ha contruibuito a scrivere il programma elettorale del Centrodestra e che... Segui su affaritaliani.it

Conte : "Questo Governo si arresta qui Mi recherò al Colle a dimettermi". Video : "Questo governo si arresta qui". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell'Aula del Senato sulla crisi di governo. E ancora rivolto a Matteo Salvini: "Preoccupa che tu chieda pieni poteri e invochi le piazze. E su vicenda fondi Russia dovevi chiarire" Segui su affaritaliani.it

Crisi di Governo - non solo Spinoza : i meme sui social durante il dibattito in Senato. Tra i sassi di Conte e la scalata sui vetri di Salvini : Mentre, nel giorno chiave della Crisi di governo, in Senato continua il dibattito dopo che il premier Giuseppe Conte ha annunciato che rassegnerà le sue dimissioni, sui social si scatenano le reazioni e i meme. E non risparmiano nessuno: dai sassolini che si è tolto Conte parlando delle azioni del ministro dell’Interno Matteo Salvini, alle citazioni colte del capo di governo, passando per le citazioni musicali, tra le ...

Conte al Senato : "Qui finisce il Governo - Salvini vìola contratto per interessi di partito" : Conte annuncia le dimissioni: "Salirò al Quirinale". Salvini tende la mano e la Lega ritira la sfiducia: "Prima Legge di...

Crisi di Governo : la stoccata di Conte al M5s. E i senatori del Movimento applaudono : “Mi sono a lungo soffermato sulla cultura delle istituzioni ed allora permettetemi di dire che quando il presidente del Consiglio si reca in Aula per rendere una informativa richiesta dal Parlamento come avvenuto sulla ‘vicenda russa’, il rispetto delle Istituzioni imporrebbe di rimanere in Aula ad ascoltarlo e non c’è ragione che possa giustificare un allontanamento”. Questo il messaggio recapitato da Conte al M5S ...

Crisi di Governo - da Federico II di Svevia al sociologo Habermas : tutte le citazioni di Conte : Tu che “ispiri la tua azione alle concezioni sovraniste, permettimi di richiamare il pensiero di un sovrano illuminato, Federico II di Svevia”. Da qui è iniziata la lunga serie di citazioni che l’ormai ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di usare durante il suo discorso di oggi a Palazzo Madama. Il premier è passato dal citare il sovrano, al sociologo Jurgen Habermas, fino al filosofo Martin Buber. L'articolo ...