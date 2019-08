Conte al Senato | ' Mi recherò dal Capo dello Stato a rassegnare le mie dimissioni'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019)attacca Salvini, il suo operato e la sua scelta di aprire una crisi di governo nel momento più sbagliato. Il Premier davanti al, in un lungo discorso durato circa 40 minuti, ha affermato che presto si recherà dal Presidente Mattarella per consegnare le. La crisi di governo interrompe i risultati raggiunti Il primo ad intervenire in aula èil Presidente del Consiglio Giuseppe: “Ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dal Ministro Salvini”. Il Premier riferisce di aver scelto di tornare in aula perché questo luogo è lo strumento e il luogo più efficace per garantire la democrazia, non per rispettare regole di forma ma regole di sostanza. Solo in parlamento secondo, tutti i protagonisti della crisi possono assumersi la loro responsabilità, non servono le dichiarazioni fatte in piazza o sui social. E sulla decisione ...

