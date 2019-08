CERVELLO Cosa c' entrano i neuroni specchio con Aristotele ed Edith Stein?

L’ameba ‘mangia-CERVELLO’ colpisce ancora : cosa rischiamo in Italia - sintomi e cura : La chiamano ameba mangia-cervello ed è un parassita che vive in acqua dolce che può entrare nel cervello attaccando il sistema nervoso e scatenando una meningoencefalite amebica primaria fulminante che può portare alla morte se non diagnosticata in tempo. Vediamo insieme sintomi e cura e cosa rischiamo in Italia.Continua a leggere