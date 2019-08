Arriva iotty | l’interruttore intelligente per giocare con le luci

Fonte : wired

(Di martedì 20 agosto 2019) È da un paio di decenni che si parla di domotica e di casa, ma il sogno di comandare a distanza i nostri apparecchi elettronici, le, le tapparelle, i termostati e gli altri accessori si è concretizzato solo di recente. E siamo ancora agli albori di questo fenomeno. Una bella spinta la stanno dando gli smart speaker che anche solo per gioco stanno contribuendo a far sperimentare su larga scala i benefici dell’automazione domestica. Basta scoprire che è possibile dire: “Alexa (oppure, Ok Google) accendi la luce in soggiorno”, per innescare un sentimento di galvanizzazione nella maggioranza degli utenti. Salvo poi constatare che per ottenere pieno controllo è necessario l’acquisto di diversi accessori. A provare a rendere immediatamente accessibile molti dei plus offerti dalla smart home ci provawifi, progettato e sviluppato in Italia, che ha ...

