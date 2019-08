Windows 10 | pronto il fix per il System File Checker

Fonte : surface-phone

(Di lunedì 19 agosto 2019) Microsoft ha da poco rilasciato un aggiornamento per la risoluzione del falso allarme, causato dal, su10.SFC – Dettagli e risoluzione Lo scorso mese abbiamo composto un articolo riguardo l’errore dele delle cause che generavano tale falso allarme. L’errore era causato da una discrepanza tra i dati dell’immagine di10 e idiDefender. Vista la necessità di aggiornare costantemente il software di sicurezza marchiato Microsoft, era impossibile mantenere gli stessipresenti nell’immagine di riferimento del. Nonostante l’errore non comportasse dei veri e propri problemi, era necessario il rilascio di un Fix adeguato. Gli sviluppatori di Microsoft hanno rilasciato un aggiornamento mirato per risolvere tale problema. Il fix è contenuto nella versione 4.8.1908 diDefender e ...