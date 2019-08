Municipio XI nidi chiusi Garipoli FDI | serve una soluzione anche per i nuovi iscritti

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Sarà nostra cura continuare a monitorare la situazione e stare al fianco delle famiglieper i bambinidopo aver sostenuto le decine di famiglie di genitori nellatemporanea per oltre 400 bambini deidelXI coinvolti nella chiusura di sette strutture per lavori di adeguamento antincendio. Infatti per circa 70 famiglie, quelle dei bambini, che avrebbero dovuto frequentare per la prima volta il nido da settembre ilXI sembrerebbe non aver previsto nessunatemporanea, generando l’ennesima criticità e disparità di trattamento tra i bambini e famiglie. Il numero delle famiglie interessate potrebbeaumentare considerando già solo il numero riscontrato al “Nido idea” al Trullo dove saranno almeno 25 itra piccoli medi e grandi. Problematica che dal punto di vista pedagogico non ...

