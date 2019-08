Link Roma | affitti universitari continuano ad aumentare | +6%

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2019)– “Per il quinto anno consecutivo nella citta’ dii prezzi degliad: in media, per una stanza singola vengono richiesti 400 euro mensili, con un aumento registrato del 6%. Dall’ultima analisi di Solorisulta infatti che per l’ennesimo anno di fila crescono gliper studenti nelle principali citta’e italiane, con una media del 6% circa”. Cosi’ in una nota. “Di fronte a questa situazione non vi sono agevolazioni ne’ politiche pubbliche per aiutare gli studenti a pagarsi una stanza- dichiara Francesco Pellas, coordinatore di- troppo spesso ci si ritrova in balia della speculazione immobiliare, di stanze troppo piccole e di contratti inadeguati, se non adin nero. Questo porta gli studenti a compiere enormi sacrifici per ...

helpmejob : Aggiornato! Speciale Concorsi Pubblici: Migliaia di posti a disposizione! Segui il link: Per scoprire le pubbliche… - NAntimafia : RT @FedeAngeli: @BeppeGiulietti @Change @Artventuno @NAntimafia @FiorellaMannoia @andreapurgatori @antoniospadaro @GassmanGassmann @GiulioS… - avvbartolozzie1 : RT @AsArezzo: Il Presidente del Roma Club Lupi di Arezzo @AsArezzo, Emiliano Bartolozzi, ringrazia pubblicamente tutti coloro che hanno par… -