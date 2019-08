I 10 deserti d’Europa dove trovare la lontananza

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Bardenas Reales, SpagnaDuna di Pilat, FranciaRubjerg Knude, DanimarcaDune di Piscinas, ItaliaDeserto di Błędów, PoloniaDeserto di Accona, ItaliaDeserto di Los Monegros, SpagnaDeserto di Tabernas, SpagnaDune di Maspalomas, Gran CanariaLe sabbie di Oleshky, UcrainaSecondo un proverbio Tuareg, Dio avrebbe creato terre ricche di fiumi e laghi perché l’uomo potesse viverci e il deserto affinché avesse modo di rila propria anima. Come il mare, le grandi foreste pluviali o le vette innevate più remote, così anche il deserto attira ognuno di noi, quasi fosse il richiamo di una voce conosciuta. Lo desideriamo, lo sogniamo. E la mente viene portata lontano, làla notte risplende con una forza mai vista e il silenzio parla ai cuori. Ma bisogna davvero cambiare continente per visitare un deserto? Andare fino in Africa o in Asia per ritrovarsi circondati dal nulla, in un orizzonte fatto ...