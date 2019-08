Federica Pellegrini diserta Formentera : «Vacanza in una località segreta con Matteo Giunta» : Da quando Federica Pellegrini ha messo fine alla sua relazione con Filippo Magnini, ora felicemente fidanzata con l?ex velina Giorgia Palmas, è rimasta ufficialmente single. Da tempo...

“Divina!”. Federica Pellegrini da infarto sui social : il bikini lascia poco spazio all’immaginazione : Dopo essersi presa il mondo per la quarta volta, con una vittoria che da molti era giudicata impossibile, Federica Pellegrini esce dall’acqua per essere regina anche fuori. Un paio di scatti hanno mandato in tilt i social. Su Instagram, la sirena azzurra, si mostra in tutta la sua bellezza con una foto provocante che la vedere indossare un micro slip e mani sul seno: “Per tutti quelli che hanno criticato Fede per il costume ma può essere libera ...

Federica Pellegrini : 'CHI AMO? VOGLIO ESSERE DISCRETA'/ 'Magnini? Ero pazza di lui..' : FEDERICA PELLEGRINI si racconta: 'Londra 2012? Feci male perché non avevo testa. Ero innamorata persa di Magnini. Potrei scrivere libri su sport e amore'.

Federica Pellegrini : «Nello sport una donna non può parlare di soldi - e c’è il tabù del ciclo mestruale» : Due interviste concesse da Federica Pellegrini. A Repubblica e al Corriere della Sera. La più. ampia è a Repubblica, a firma. Emanuele Audisio. Pellegrini, come al solito, squarcia i veli. Parla delle donne nello sport. «Parlo da donna italiana. Da chi nasce e sa già che nella società parte svantaggiata. Nulla ti verrà regalato, dovrai combattere per avere quello che ti spetta. Poi c’è la voglia che ti spinge a non mollare. Vogliamo parlare ...

È nata una stella : Benedetta Pilato sul podio - più precoce di Federica Pellegrini : Ha cominciato da bambina alla Mediterranea, piscina del Comune di Taranto ma data in gestione a privati, e ha bruciato tutte le tappe fino all'argento iridato: Benedetta Pilato, nuotatrice tarantina appena 14enne, è la vera rivelazione azzurra dei mondiali di Gwangju. "Nuota con l'innocenza dei 14 anni, è una donna con un corpo da bambina", ha detto di lei la collega ranista, Martina Carraro, arrivata quinta nella finale. Un ...

Nuoto - Federica Pellegrini e i suoi 31 anni : un’atleta infinita che ha aperto la via del successo all’Italia : Eccesso di narrativa e proselitismo? Sì, probabile. Difficile però non calcare la mano, esaltarsi o anche far cadere delle sedie dagli spalti di uno stadio al cospetto di un’atleta che sembra essere sempre la stessa, incurante del trascorrere del tempo. Eppure, Federica Pellegrini è cambiata e sono stati mille i volti nei quali abbiamo potuto ammirarla: dal viso luccicante di Atene 2004 a quello emozionato e soddisfatto di Gwangju 2019. ...

Nuoto – Coppa del Mondo : Federica Pellegrini impressiona anche nei 100 sl - la Divina si arrende solo alla Campbell : La nuotatrice veneta chiude al secondo posto in 53″40, avvicinandosi sensibilmente al record italiano che già le appartiene Federica Pellegrini chiude la tappa di Coppa del Mondo di Tokyo con un altro risultato esaltante, ottenendo un ottimo secondo posto nei 100 sl femminili. La Divina nuota in 53″40, chiudendo alle spalle della campionessa mondiale Cate Campbell, che chiude in 52″64. Un crono davvero da urlo per la ...

Nuoto - Coppa del Mondo 2019 Tokyo. Federica Pellegrini non finisce di stupire : è seconda nei 100 stile libero! : Non finisce mai di stupire Federica Pellegrini che, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua straordinaria stagione (mai dire mai) conquista un podio prestigioso nei 100 stile libero della prima tappa di Coppa del Mondo nella piscina olimpica di Tokyo con un 53″40 non lontano dai suoi migliori crono nella specialità. A fianco la campionessa azzurra aveva due ori iridati in staffetta di Gwangju, le australiane Madi Wilson ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini scintillante : E’ SECONDA nei 100 stile!!! Seto illumina la piscina olimpica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28: Questi i partenti della finale dei 200 stile: Takahashi (Clb), Pieroni (Usa), Marcourt (Bel), Matsumoto (Clb), Rapsys (Ltu), Kozma (Hun), De Meulemeester (Bel), Yoshida (Clb) 12.27: Ora un’altra delle gare da circoletto rosso di questa ultima giornata della tappa di Tokyo, i 200 stile libero uomini con al via il campione del Mondo mancato, il lituano Rapsys che aveva vinto la gara ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : fra poco Federica Pellegrini punta al podio nei 100 stile libero. Seto illumina la piscina olimpica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12: Questi i protagonisti della finale dei 200 rana uomini: Kohinata (Jpn), Hayashi (Clb), Wilson (Usa), Satou (Clb), Mura (Clb), Koseki (Jpn), Arai (Clb), Ohkawa (Clb) 12.02: Ora le premiazioni e a seguire le ultime quattro finali di giornata, a partire dai 200 rana uomini con lo statunitense Wilson contro i giapponesi, poi i 100 stile donne con Pellegrini che sfida le due medaglie ...

LIVE Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 in DIRETTA : Federica Pellegrini punta al podio nei 100 stile libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della prima giornata della tappa di Tokyo – La cronaca della seconda giornata della tappa di Tokyo – Il programma della prima tappa di Coppa del Mondo – I qualificati per Tokyo2020 nel Nuoto Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata di gare della tappa di apertura della Coppa del Mondo di Nuoto in programma a Tokyo, nella piscina che fra un anno ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2019 : Federica Pellegrini terza nei 100 dorso - Martinenghi secondo nei 50 rana : Seconda giornata di gare a Tokyo per la tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Sprazzi d’azzurro in vasca, pensando a quel che sarà tra un anno a Cinque Cerchi proprio nelle acque nipponiche. Ebbene, Federica Pellegrini, quattro volte campionessa del Mondo dei 200 stile libero, si è cimentata in qualcosa che per lei è un divertimento, ovvero i 100 dorso. Nelle due vasche la campionessa veneta è giunta terza con il crono di ...

Nuoto – Coppa del Mondo : Federica Pellegrini chiude terza nei 100 dorso a Tokyo : Federica Pellegrini chiude al terzo posto la finale dei 100 dorso della Coppa del Mondo di Tokyo dietro Seebohm e Hosszu Si conclude con un terzo posto per Federica Pellegrini la finale dei 100 dorso della tappa di Coppa del Mondo di Nuoto di Tokyo. Nella piscina che fra un anno ospiterà le prove delle Olimpiadi di Tokyo2020, la ‘Divina’, reduce dall’oro mondiale nei 200 stile libero, si è presa il bronzo nuotando in ...