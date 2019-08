Napoli | ecco Mr Papeete | «Pronto a fare il sindaco con Salvini»

Auriemma : “Campana preferisce il Napoli : secco ‘no’ all’offerta del Real Madrid! I dettagli “ : Auriemma su Campana Calciomercato Napoli – La SSC Napoli continua a guardare il mercato nell’attesa che venga ufficializzato Hirving Lozano. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono i soliti, James Rodriguez, Icardi, Lloente, ma nelle ultime ore alla lista si è aggiunto Leonardo Campana: attaccante classe 2000 di origine ecuadoregna attualmente militante in Ecuador nel Barcellona SC. Il giovane attaccante piace al Napoli e ad altri ...

Calciomercato Napoli News/ Ounas verso la Ligue 1 - ecco chi lo vuole - Ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, Ultime notizie, per l'esterno offensivo si profila la possibilità di un ritorno in prestito nel campionato francese.

Del Genio precisa : “Il Napoli ha un solo posto disponibile per gli stranieri - ecco quale potrebbe essere la strategia azzurra” : Paolo Del Genio tramite il suo profilo Facebook ha precisato il problema che ha il Napoli a tesserare calciatori stranieri in questa sessione di mercato: “Mi sembra giusto chiarire alcuni aspetti relativi alla possibilità, regole alla mano, di tesserare o meno alcuni calciatori. Per farla semplice, nei 17 posti per gli stranieri, il Napoli ha al momento un solo posto libero. Con la cessione quasi certa di Ounas diventerebbero due i ...

Dall’Olanda : “Lozano al Napoli ecco quando ci sará l’annuncio” : La fumata bianca per Hirving Loza é ad un passo. Il giocatore messicano è ormai pronto a vestire la maglia azzurra, la notizia arriva anche dai media olandesi. Il portale “De Telegraaf” riporta la cessione del messicano al club partenopeo, sará la più importante della storia del club di Eindhoven: “Lozano andrà via per una cifra superiore ai 40 mln di euro (parte della quale verrà girata al Pachuca, club dal quale il ...

Mercato Napoli - dopo Lozano il Napoli affonderá su Icardi - ecco quale potrebbe essere la chiave per l’argentino : Hirving Lozano e il Napoli si abbracceranno presto. Carlo Ancelotti è pronto ad accogliere l’attaccante messicano che aveva ammirato da opinionista tv la scorsa estate. Il viaggio di Mino Raiola per incontrare Aurelio De Laurentiis è servito per limare i dettagli di una trattativa che Giuntoli a Montecarlo aveva già avanzato. Raiola però ha discusso anche di Lorenzo Insigne. L’agente sá di un forte interesse per Mauro Icardi, ...

Napoli-Barcellona : ecco dove vedere l’amichevole in Tv e streaming : Il precampionato del Napoli ha finora permesso alla formazione di Ancelotti di mettersi alla prova con avversari di alto livello e si continuerà con questi trend anche in questi giorni. Gli azzurri si trovano infatti in USA per una breve tournèe dove avranno la possibilità di affrontare per due volte il Barcellona. Si parte questa […] L'articolo Napoli-Barcellona: ecco dove vedere l’amichevole in Tv e streaming è stato realizzato da ...

Icardi : Roma - Napoli e Juve - ecco le ultime notizie sui tre fronti : Icardi: Roma, Napoli e Juve, ecco le ultime notizie sui tre fronti Intrigo Icardi: uno degli attaccanti al centro di questo infuocato calciomercato estivo. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro, sin dal suo arrivo all’Inter: non lo vuole. E così su di lui sono piombate Juventus, Roma e Napoli. Le trattative sembrano ben avviate, stando ai diversi media sportivi locali che si occupano della questione, ma ovviamente c’è chi è più in vantaggio ...

Repubblica – Napoli - prossima doppia sfida contro il Barcellona. Ecco quanto incasserà. La cifra : IL Napoli incasserà 1,5mln dalla doppia gara contro il Barcellona Il Napoli si gode la vacanza dopo la sfida con il Liverpool, ma ci sono ancora da disputare le amichevoli contro Marsiglia e Barcellona. L’edizione odierna di Repubblica fa il puntofa della situazione. La prossima tournée internazionale della squadra scatterà domenica sera alle 21 con l’amichevole contro il Marsiglia in Francia e proseguirà con le due sfide ...

Serie A - ecco il calendario del Napoli : debutto a Firenze - poi subito la Juve : Un rito. Forse l'ultimo rimasto in un calcio in cui quasi tutto è cambiato e il resto è destinato a cambiare ancora. E' il sorteggio del calendario della prossima Serie A a...

Ecco la Serie A più originale di sempre : subito Lazio-Roma. Ultima : Juve-Roma e Napoli-Lazio : Un rito. Forse l'ultimo rimasto in un calcio in cui quasi tutto è cambiato e il resto è destinato a cambiare ancora. E' il sorteggio del calendario della prossima Serie A a...

UFFICIALE - partenza dura per il Napoli ecco le prime due avversarie in trasferta : Il Napoli ha scoperto il primo avversario della nuova stagione. Il campionato degli azzurri partirà in trasferta – come richiesto dalla società alla Lega per le prime due giornate sul campo della Fiorentina. Questa la prima giornata: Cagliari-Brescia Fiorentina-Napoli Hellas-Bologna Inter-Lecce Parma-Juve Roma-Genoa Sampdoria-Lazio Spal-Atalanta Udinese-Milan Seconda giornata subito big match contro la Juventus allo Stadium per il ...

Calciomercato 29 luglio lunedì : Juve-Lukaku - c’è l’accordo. Inter su Cavani. Milan - ecco Duarte. Napoli - beffa Pepè : Arsenal ad un passo : Calciomercato 29 luglio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 29 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Lukaku per il trasferimento in bianconero dell’attaccante belga. Accordo che potrebbe dipendere, però, dal possibile futuro di Dybala. La Joya vorrebbe restare in bianconero. Milan– Fatta ...

Pépé-Napoli - Pedulla : “Difficile che salti per le commissioni. Ecco quando si entrerà nel vivo” : Pépé-Napoli, Pedulla: “Difficile che salti per le commissioni. Ecco quando si entrerà nel vivo”. Pépé-Napoli, Pedulla: “Difficile che salti per le commissioni. Ecco quando si entrerà nel vivo”. Problema commissioni agli agenti e una piccola differenza tra domanda e offerta per l’ ingaggio. Sono i due nodi da sciogliere per portare Nicolas Pépé alla corte di Carlo Ancelotti. Ne parla l’ esperto di ...

Calciomercato Napoli – Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli : ecco le cifre dell’accordo con il Fenerbahce : Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli: il club azzurro e il Fenerbahce hanno trovato l’accordo per la cessione del centrocampista macedone nuovo colpo di mercato piazzato dal Napoli nella notte. Il club partenopeo ha chiuso l’accordo con il Fenerbahce per l’acquisto di Eljif Elmas, promettente centrocampista macedone arrivato per 16 milioni di euro. L’accordo è stato comunicato dal Fenerbahce tramite un comunicato ufficiale: ...