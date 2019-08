Le manager più pagate al mondo

Top manager cambia sesso per non pagare più gli alimenti alle ex mogli e i costosi capricci delle sue amanti : un top manager ha deciso di cambiare sesso per non pagare gli alimenti alle sue ex mogli e i strani capricci delle amanti Stanco di dover pagare gli alimenti un uomo ha chiesto e ottenuto il divorzio dalla sua seconda moglie spiegandole che voleva a tutti costi diventare donna. Il top manager prima si è sottoposto a una cura ormonale poi a un delicato intervento, infine, secondo quanto riferito da lui stesso, si ...