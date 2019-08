Hamilton conta su Leclerc e Verstappen per accendere lo show

Formula 1 - Bottas infuriato con Hamilton per il contatto in Ungheria : pericoloso avvertimento del finlandese : Gara rovinata per Valtteri Bottas alla seconda curva, fatale il contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton Una gara da dimenticare per Valtteri Bottas quella in Ungheria, chiusa all’ottavo posto dopo un contatto al via con il compagno di squadra Lewis Hamilton, che ha costretto il finlandese ad una sosta ai box. Lapresse Una situazione che non è andata giù al driver di Nastola che, nel dopo gara, ha lanciato un avvertimento ...