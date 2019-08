Governo | vertici M5s chiudono alla Lega dopo l’incontro con Grillo e Casaleggio | “Salvini

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e,la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della. La posizione, comunicatastampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppea Marina di Bibbona, in Toscana. Il garante e fondatore del Movimento ha infatti radunato i principali esponenti 5 stellevigilia della settimana decisiva per la crisi di: all’incontro, rivelato da il Tirreno, hanno partecipato Luigi Di Maio, Davide, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo M5s di Camera e Senato Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, e la vicepresidente di Palazzo Madama Paola Taverna. Salvini, ...

